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肌膚抗皺不用花大錢 專家：多吃這11種食物

記者顏伶如／即時報導
酪梨和雞蛋都是營養豐富的天然潤膚霜，可防止肌膚老化。Getty Images
酪梨和雞蛋都是營養豐富的天然潤膚霜，可防止肌膚老化。Getty Images

肌膚狀態極佳、沒有皺紋，是許多女性夢寐以求的目標。但花錢購買昂貴的護膚產品或接受雷射手術、除皺注射之前，專家建議不妨先從調整每日飲食及改善例行保養程序開始，某些食物不但好吃，又有美容養顏效果，能夠避免皺紋出現：

一、藍莓

藍莓含有大量抗氧化劑，體積雖小卻被喻為「超級食物」(superfood)，是非常理想的零食選擇，能夠讓皮膚組織保持健康、有彈性，展現青春模樣。

二、酪梨

酪梨 (Avocados，又稱牛油果、鱷梨) 的美膚秘訣在於可以食用，也可做成面膜。酪梨富含維生素C、維生素E，是有益皮膚的天然潤膚霜及膠原。

三、胡桃

胡桃富含高濃度維生素B、維生素E，有助於避免皮膚損壞，除了能防止細紋出現，還能消除黑眼圈。

四、地瓜

地瓜 (Sweet Potatoes，又稱甘薯) 是補充維生素A的極佳來源，有助於提升膠原，避免皮膚受到日曬與乾燥等狀況影響。

五、木瓜

木瓜抗皺效果良好，也能提升膠原，能讓皮膚出現自然光澤，看起來水嫩細緻。

六、石榴籽

石榴籽 (Pomegranate Seeds) 甜中帶澀，能夠保持膚質柔軟、維持水份，直接食用的效果遠超過喝果汁。

七、橄欖油

橄欖油有著豐富維生素E，能夠讓細紋與皺紋變得較不明顯，除了將橄欖油加進日常餐點的烹飪當中，直接塗抹在皮膚上也可以，但擦橄欖油之前最好先在皮膚小部位測試是否有過敏反應。

八、雞蛋

雞蛋可以讓皮膚看起來飽滿，尤其是蛋白。皮膚變得飽滿，皺紋變較不明顯，雞蛋的氨基酸有助於防止皮膚老化。

九、毛豆

毛豆 (Edamame) 含有纖維蛋白(fibrous protein)，能夠讓肌肉保持光滑、緊實，效果類似使用膠原護膚產品。毛豆也有「超級食物」封號，能讓皮膚看起來年輕，減少細紋。

十、鳳梨

鳳梨含有大量維生素C與抗氧化劑，有益增進皮膚健康。鳳梨能讓細紋變得較不明顯，保持皮膚彈性。

十一、黑巧克力

可可豆含有大量抗氧化劑，臨床實驗結果顯示，黑巧克力有助於減少眼角的魚尾紋(crow's feet)。

雞蛋 手術 肌肉

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