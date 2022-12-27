勾起童年美味回憶 2023年這幾樣甜點將是爆款

香蕉布丁。取自Shutterstock

想知道2023年最新的美食趨勢，不妨注意甜點菜單，根據趨勢預測專家消息，接下來幾個月，經典的復古甜點預計將在全美各地餐廳大回歸，勾起童年時期的美味記憶！Eat This, Not That!網站介紹幾款預計在2023年大熱的經典甜品。

1. 香蕉布丁 (Banana Pudding)

香蕉布丁是南方風味的經典代表，1920年代首度出現在大眾眼中，其經典的食材包括Nabisco Nilla威化餅乾(Wafer)。根據San Antonio Current的消息，各地販售著許多不同種類的香蕉布丁，但不一定含有招牌的Nilla威化餅。若想嘗嘗更傳統的手藝，可以到The Peach Cobbler Factory或搜尋南方風格餐廳。

2. 火焰阿拉斯加 (Baked Alaska)

火焰阿拉斯加的起源眾說紛紜，根據Thrillist，這道甜點於1860年代出現在紐約市 著名的Delmonico's餐廳，用來紀念美國與俄羅斯的阿拉斯加領土交易。多年來，這道甜點千變萬化，各餐廳在原味經典中加入各自的創意，原版的火焰阿拉斯加含有香蕉冰淇淋、核桃 香料蛋糕、烘烤過的蛋白糖霜。

火焰阿拉斯加。取自Shutterstock

3. 熔岩巧克力蛋糕 (Molten Chocolate Cake)

熔岩巧克力蛋糕1980年代首度出現在菜單上，實際源自法國，1990年代在美國盛行。多年來，無論是高級餐廳或超市，四處都可看見這道誘人甜點的身影，有些版本還會加入焦糖、冰淇淋。

熔岩巧克力蛋糕。Getty Images

4. 德式巧克力蛋糕 (German Chocolate Cake)

德式巧克力蛋糕的名字可能讓人誤會，它實際上是典型的美國蛋糕，以1850年研發烘焙用巧克力Baker's German's Sweet Chocolate的山姆·日耳曼(Sam German)名字命名，一百年後，使用German巧克力棒製作的巧克力蛋糕大受歡迎。

德式巧克力蛋糕。取自Shutterstock

5. 英式椰棗太妃蛋糕 (Sticky Toffee Pudding)

一道經典的英式甜點，經典配方是椰棗和糖。Better Homes & Gardens預測椰棗將在明年大受歡迎。

英式椰棗太妃蛋糕。取自Shutterstock

6. 漂浮冰淇淋 (Ice Cream Floats)

數十年來漂浮冰淇淋一直相當熱門，而且還能透過各種搭配順應新潮流，僅幾年隨著康普茶(Kombucha)流行，網路上便出現各種康普漂浮冰淇淋的食譜 。

漂浮冰淇淋 。取自Shutterstock

7. 檸檬派 (Key Lime Pie)

檸檬相關的甜點正在增加，如今，檸檬派不僅是佛羅里達州南部獨有的甜點。據「南方生活」報導，稱這種甜點最早出現在 1800 年代後期，1900年代開始大為流行。

檸檬派。取自Shutterstock

8. 香蕉船 (Banana Split)

香蕉船在 20 世紀初發明，曾經在全美流行一時，但隨著甜點花樣越來越多，它逐漸被人遺忘。隨著餐館希望在通膨之下降低成本，預期2023年可能看到簡單而美味的香蕉船再度回歸。目前有幾個地方可以找到香蕉船，包括Denny's和Dairy Queen。但是，如果更多的餐廳在尋求提供更具成本效益的甜點，香蕉船將再度流行也不讓人意外。