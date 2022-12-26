研究：零食、飲料的食用色素 易引發腸道疾病

紅色食用色素是許多熱門的零食、飲料中普遍使用的色素。Getty Images

市售的糖果、零食中經常使用食用色素，對人體健康的影響，一直是大眾所關心的議題。根據克羅恩氏症與結腸炎基金會發表在「自然通訊」(Nature Communications) 期刊上的一項新數據，食品中常見的紅色食用色素會增加發炎性腸道疾病(IBD) 的風險，全美約有三百萬人受此病影響。

這個紅色食用色素在成分標籤上標示為Red 40或Allura Red，是許多熱門的零食、飲料中普遍使用的色素，包括Skittles彩虹糖、Doritos玉米片和百事可樂，以及部分化妝品。

雖然這些年來食用色素的使用越來越多，但至今對其在腸道中影響的研究並不多見。McMaster大學研究員Waliul Khan說，這項發現令人震驚並值得警惕，因為這種常見的食用色素可能是觸發IBD的因素。這項研究最大的進展是，提醒大眾注意每天攝取的食用色素的潛在風險。

加拿大 的研究小組以一組餵食12周高劑量Red 40的老鼠，發現攝入最多Red 40的老鼠血清素會增加。血清素可調節腸道肌肉 運動和營養吸收、會干擾結腸中的好菌，導致消化道發炎和潰瘍。

即使人類需要攝取高於老鼠所實驗的紅色食用色素劑量，才會有相同的結果，但研究人員認為，攝入Red 40所引起的腸內菌生態失衡，也可能使身體更容易罹患腸道疾病。

Khan表示，研究顯示食用色素Allura Red也造成兒童某些過敏 、免疫系統失調和行為問題，例如注意力缺陷多動障礙（ADHD，也稱過動症）。

食品藥物管理局對用於食品和化妝品的食用色素劑量訂有標準，建議每日攝入量為體重每磅不超過3.2毫克。