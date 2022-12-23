看第三季「艾蜜莉在巴黎」 佐經典法式美食更入戲
記者胡玉立／綜合報導
Netflix熱門影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）第三季21日上檔，粉絲再次沈浸在主角艾蜜莉的愛情故事與巴黎時尚風光裡；若能搭配經典法國美食一起享用，心情更佳。現在就來試試幾道法式佳餚。
1. 法國750香檳雞尾酒（French 750）
「艾蜜莉在巴黎」裡各種時髦場合往往人手一杯調酒；其中，艾蜜莉在巴黎結交的第一批法國朋友之一卡蜜兒 (Camille) ，就來自Champére香檳企業家族。邊看影集邊啜飲這款經典French 750香檳雞尾酒，絕對入戲更深。
2. 法式焦糖布丁（creme brûlée）
「敲破焦糖布丁」這場戲堪稱「艾蜜莉在巴黎」第一季代表性的一幕。當時，艾蜜莉拜訪時裝設計師皮爾卡特（Pierre Caudault）；他躺在床上把手裡的焦糖布丁遞給艾蜜莉時，艾蜜莉客氣回絕。皮爾卡特邊說邊用小湯匙敲破這道經典法式甜品的頂部說：「哦，不是要吃它，只是要你敲敲看，很有滿足感。」
3. 香蕉花生醬可麗餅（Banana Nutella Crêpe）
前兩季中，艾蜜莉與俊男廚師蓋布利爾（Gabriel）有段若即若離的複雜戀情；正與他人交往的蓋布利爾提議帶艾蜜莉去吃城裡著名的可麗餅時，艾蜜莉語帶玄機答道：「我不是可以和別人分享可麗餅的人——我需要整個可麗餅。」
4. 傳統法式三明治（Croque Monsieur）
與三五好友相約觀看「艾蜜莉在巴黎」第三季的最佳法式美食選擇，莫過於法國人最愛的酥脆法式火腿起司三明治「庫克先生」（Croque Monsieur）。切成入口大小與朋友分享，滿足感更強。
5. 巧克力麵包（pain au chocolat）
「艾蜜莉在巴黎」傳神描繪了初到巴黎者經歷的文化衝擊，如在麵包店被店員糾正法語：「Pain au chocolat」是陽性而不是陰性，應是「un pain au chocolat」而不是「une pain au chocolat」。烤些法式平民美食巧克力麵包，邊看劇邊吃，甜蜜又療癒。
6. 紅酒燉雞（Coq au Vin）
Coq au vin是經典法式鄉村料理，顧名思義，最重要食材就是雞肉與紅酒，再加上辛香料燉煮。聖誕佳節吃法式紅酒燉雞看劇，暖胃又暖心。
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