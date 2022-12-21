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好市多這7項商品 送給吃貨最好的禮物

編譯徐薏茹／即時報導
打算送禮物給給吃貨好友，不妨到好市多逛逛，尋找最棒的美味。Getty Images
打算送禮物給給吃貨好友，不妨到好市多逛逛，尋找最棒的美味。Getty Images

吃貨都懂許多最好的食材往往最貴，因此送饕客禮物時，不妨挑選他們平常省錢不會買的食材或異國美食，The Motley Fool推薦到好市多(Costco)逛逛，尋找最棒的美味。以下是The Motley Fool網站的推薦清單：

1. 陳年巴薩米克醋

巴薩米克醋 (Balsamic vinegar) 與紅酒或烈酒相似，品質會隨著釀造的方式及時間而有差異。好市多有幾種不同類型的巴薩米克醋，The Motley Fool最推薦的是義大利進口品牌Mazzetti，這些巴薩米克醋已陳釀12年或25年，價格分別為$60、$90。

2. 韓國黑蔘

黑蔘由生長四到五年人蔘根製成，保存在蜂蜜裡以前經過九次蒸煮及乾燥的過程。110元的包裝共有20根黑蔘

3.鱘魚魚子醬

好市多有各式各樣的魚子醬 (Sturgeon caviar)，有四位數的罐裝魚子醬，也有更經濟實惠的禮品組合，從$100到$130不等。

4. 西班牙火腿

在好市多可買到陳年塞雷諾火腿(Serrano ham)，這些西班牙手工製火腿製作至少一年，是雜貨店火腿無法匹敵的美味，但價格當然也更昂貴，介於$120到$250之間。

5. 麥蘆卡蜂蜜

麥蘆卡蜂蜜 (Manuka honey) 是唯一擁有自家獨特分級系統的蜂蜜，萃取自紐西蘭野生麥蘆卡花，一年僅開花幾周。好市多有幾種尺寸及品牌的麥盧卡蜂蜜可供選擇，有多種等級，UMF指數越高的蜂蜜純度越高。

6. 番紅花

番紅花被譽為世界上最昂貴的香料，一磅番紅花價格可高達四位數，好市多有14克的罐裝手工挑選希臘番紅花(Greek saffron)，只要$80就能買到這款高級香料。

7. 美食禮物籃

 好市多販售超過一百種的禮物籃組合、節慶禮物塔、熟食盤，可以盡情挑選合適的美食禮物籃 (gourmet gift basket) 送給喜愛美食的朋友。

好市多 美食 義大利

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