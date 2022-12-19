黑巧克力黑暗面 消費者報告：82%受測商品鉛鎘含量超標

「消費者報告」檢測市售28種黑巧克力顯示，所有都含有重金屬鉛和鎘。取自Shutterstock

黑巧克力通常因為對健康有益而受到讚揚，但根據總部位於紐約的非營利組織「消費者報告」(Consumer Reports) 近日的一份檢測 報告指出，市售的一些黑巧克力多含有危害健康的有毒金屬。

「消費者報告」針對包括好時（Hershey's）、瑞士蓮（Lindt）和托尼（Tony's Chocolonely）等熱門品牌所生產的28種黑巧克力的測試顯示，所有都含有重金屬鉛和鎘。只有5種分別由Ghirardelli、ValrhonaTaza、Chocolate和Mast製造水準低於可接受的標準，相當於82%的黑巧克力有食品安全問題。

重金屬與肺部疾病、記憶力減退、癌症甚至早逝有關。但專家表示，每天須吃超過一整塊巧克力，才須能注意是否有任何影響。鎘是一種存在土壤中的天然元素，有時會被可可樹的根部所吸收，最終進入可可豆。鉛會透過環境污染可可豆，可能是是豆子在露天曝曬時被空氣中的鉛所汙染。

眾所周知，成年人長期接觸鉛會造成記憶力減退、腹痛和情緒低落。對兒童來說，高濃度重金屬會損害他們的大腦和中樞神經系統，導致學習與行為問題。另一方面，即使是暴露於低水準的鎘，也對腎臟癌和骨質疏鬆造成影響。食品和藥物管理局（FDA ）並未對巧克力中的鉛、鎘含量訂出國家標準。

「消費者報告」是對一盎司包裝的28種不同黑巧克力塊進行了檢測。為了確定這些產品是否達到危害健康的水準，該組織根據加州 環境健康危害評估辦公室（OEHHA）制定的標準進行檢測。依OEHHA的標準 (是為一般暴露於環境中而不是食品安全制定的)，每人每天不應接觸超過0.5微克（mcg）的鉛和4.1微克的鎘。但檢測的28種黑巧克力塊中有23種（82%）的鉛含量高達此數值的兩倍半，鎘含量則高達三倍。

28種黑巧克力商品中有5種的鉛、鎘含量都超過了建議的數值：Trader Joe's Dark Chocolate Lover's 85% cacao、Green and Black's Organic dark chocolate 70% cacao、 Lily's extremely dark chocolate 85% cocoa和Theo's生產的兩種黑巧克力塊。另外10種巧克力含有超量的鉛，8種含有比加州標準更多的鎘。

「消費者報告」的專家表示，任何一盎司裝巧克力塊，即使是那些鎘、鉛含量高的產品，也不太可能對人體造成任何立即的傷害。一個人需要吃大量、甚至每天吃一盎司巧克力塊，才可能對健康構成長期的傷害。但他們也警告說，不斷接觸這些有毒金屬，確實會對人體健康構成威脅。

根據市場調查數據，大約15%的美國人每天吃巧克力。「消費者報告」食品安全研究員亞金萊利 (Tunde Akinleye) 說，巧克力廠商是有可能降低產品中的鉛鎘含量，因為有許多黑巧克力塊的重金屬含量都低於OEHHA設定的限值。他說，這表示廠商有可能用含較少重金屬的原料來製造巧克力，而消費者也可以找到他們喜愛、更安全的產品。對鉛和鎘含量的憂慮，也可能擴展到其他含巧克力的食品，例如熱可可、巧克力布朗尼和蛋糕等。

代表巧克力製造商發言的全國糖果協會說，黑巧克力可以像幾個世紀以來一樣，讓消費者安心享受，研究所檢測的產品符合嚴格的品質和安全要求；「消費者報告」引用的OEHHA標準不是食品安全標準。

FDA發言人表示，FDA監控食品中的環境污染物包括鉛和鎘，如果發現污染物超標導致食安問題將會採取行動，其中包括與製造商共同解決問題，並採取措施防止產品進入或在美國市場銷售。

以下為被「消費者報告」列為鎘含量超標的黑巧克力：

Beyond Good Organic Pure Dark Chocolate 70% Cocoa：鎘含量達到加州標準的112%

Beyond Good Organic Pure Dark Chocolate 80% Cocoa：138%

Equal Exchange Organic Extra Dark Chocolate 80% Cacao：120%

Lindt Excellence Dark Chocolate 70% Cocoa：116%

Scharffen Berger Extra Dark Chocolate 82% Cacao： 136%

Alter Eco Organic Dark Chocolate Classic Blackout 85% Cacao：204%

Pascha Organic Very Dark Dark Chocolate 85% Cacao：253%

Dove Promises Deeper Dark Chocolate 70% Cacao：112%

以下為被「消費者報告」列為鎘含量超標的黑巧克力：

Tony’s Chocolonely Dark Chocolate 70% Cocoa：鉛含量達到加州標準的134%

Lily’s Extra Dark Chocolate 70% Cocoa：144%

Godiva Signature Dark Chocolate 72% Cacao：146%

Chocolove Strong Dark Chocolate 70% Cocoa：152%

Lindt Excellence Dark Chocolate 85% Cocoa：166%

Endangered Species Bold + Silky Dark Chocolate 72% Cocoa：181%

Trader Joe’s Dark Chocolate 72% Cacao：192%

Hu Organic Simple Dark Chocolate 70% Cacao：210%

Chocolove Extreme Dark Chocolate 88% Cocoa：240%

Hershey’s Special Dark Mildly Sweet Chocolate：265%

以下為被「消費者報告」列為鉛與鎘含量超標的黑巧克力：

Theo Organic Pure Dark 70% Cocoa：鉛含量達到加州標準的120%，鎘142%

Trader Joe’s The Dark Chocolate Lover’s Chocolate 85% Cacao：鉛127%、鎘229%

Theo Organic Extra Dark Pure Dark Chocolate 85% Cocoa：鉛140%、鎘189%

Lily’s Extremely Dark Chocolate 85% Cocoa：鉛143%、鎘101%

Green & Black’s Organic Dark Chocolate 70% Cacao：鉛143%、鎘181%

以下為被「消費者報告」列為鉛與鎘含量較低並列為「更安全選擇」的黑巧克力：

Mast Organic Dark Chocolate 80% Cocoa：鉛為加州標準的14%、鎘40%

Taza Chocolate Organic Deliciously Dark Chocolate 70% Cacao：鉛33%、鎘74%

Ghirardelli Intense Dark Chocolate 85% Cacao：鉛36%、鎘39%

Ghirardelli Intense Dark Chocolate Twilight Delight 72% Cacao：鉛61%、鎘96%

Valrhona Abinao Dark Chocolate 85% Cacao：鉛63%、鎘73%