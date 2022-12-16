熱騰騰燉菜 冬日餐桌上不可少的暖胃佳餚

寒冬夜裡沒有甚麼比享用一鍋熱騰騰的燉菜 (Stews) 更暖胃了。取自pexels

沒什麼比在寒冬夜裡享用熱騰騰的燉菜 (Stews) 更暖胃了，一般的慢燉鍋湯很容易製作，但只要多點巧思、就能做出經典的傳統風味，增添巧思變化。

以下這幾款濃湯通常混合蔬菜 肉湯或奶油醬，但燉煮的方式略有不同，只要足夠的湯水就能把食材燉軟且風味更佳。

1. 最棒的紅酒燉牛肉

如果有必學燉菜，其中最經典的便是紅酒燉牛肉，傳統燉法需要的材料有牛肉、馬鈴薯、紅蘿蔔和洋蔥，全部切塊丟進燉鍋，再加入紅酒就大功告成。

2. 煙燻西班牙橄欖燉牛肉

不同於傳統燉法，煙燻西班牙橄欖燉牛肉的味道因為西班牙辣椒(Pimiento cherry)和橄欖而更強烈一些，它還是很棒的低卡料理。

3. 義大利 青醬蔬菜湯

義大利青醬蔬菜湯由於加入大量蔬菜和豆類，因而被歸類為義大利蔬菜湯(minestrone)，但這道菜的烹調形式更貼近燉煮。即使在古羅馬時期，這道美味佳餚也是義大利不可或缺的餐點。如果正想清理冰箱或儲藏室的蔬菜和豆類，義大利青醬蔬菜湯將是最佳選擇。

4.通心粉豆湯

另一道從古羅馬流傳至今的經典義大利傳統燉湯是「通心粉豆湯」(Pasta e Fagioli)，這道菜以「豆燉」(bean stew)更廣為人知。這道菜通常會加入一磅的碎牛肉，讓人吃了很有飽足感，若想吃得清淡些，也能用碎烤雞肉或以植物肉代替，完全不加肉也無妨。

5. 燉雞

比起燉牛腩或牛肉塊，燉雞是簡單又健康的輕食選擇，如果想要味道再濃一些，則可加入一些培根。

6. 簡易燉蔬菜

如果想吃素燉湯，可以紅扁豆(red lentils)代替肉類，每一口都能吃到蛋白質 。

7. 義大利燉牛肉

吃膩了傳統燉肉湯菜，這款義大利燉牛肉(Stewtanesca) 加入了鹹香味十足的義大利煙花女醬 (puttanesca sauce)，讓尋常燉菜的風味更多變化。