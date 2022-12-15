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放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站
Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站

連鎖速食店頗受歡迎的炸雞塊，常讓人擔心它們是用甚麼肉製成的，是真正的雞肉？還是來源不明的混合肉？

美食網站Eat This, Not That! 挑選出全美7家速食店的炸雞，它們都是用整塊雞肉作成的雞肉條，再經過切割、裹上麵包屑後料理出來的，消費者大可安心享用。而速食業龍頭麥當勞的麥克雞塊，雖然也是用真正的雞肉製成，但因為肉來自不同部位切碎、混合、調味後，再擠壓成雞塊形狀，所以未列入評比。

1. Chick-fil-A

Chick-fil-A入選毫不意外，這家以雞肉為主的速食連鎖店使用整塊雞肉作為雞肉條，裹上麵粉、經過調味，然後在壓力鍋中炸熟，使用的花生油是讓雞塊風味更佳的原因。

2. Popeye's

Popeye's炸雞套餐。取自Popeye's網站
Popeye's炸雞套餐。取自Popeye's網站

Popeye's也是使用整塊雞肉作為炸雞塊原料，但「廣告真相」(Truth in Advertising)網站提出一個疑問：它們真的是用雞柳做成的嗎？嚴格說來，雞柳與雞胸是不同部位，它是附在雞胸肉上的一小條肉，質地更為軟嫩。因此，Popeye's雖然是使用真正的雞肉，但應該不可能是真正的「雞柳」。

3.KFC肯德基

KFC肯德基炸雞。取自KFC網站
KFC肯德基炸雞。取自KFC網站

與麥當勞的麥克雞塊一樣，肯德基的炸雞塊形狀不盡相同；這是一件好事，因為它讓消費者知道這些是由整塊雞肉經過切割、調味和油炸製成的。



4. Whataburger

Whataburger炸雞套餐。取自Whataburger網站
Whataburger炸雞套餐。取自Whataburger網站

對於一家以漢堡聞名（並命名）的連鎖店，Whataburger的雞肉條好吃得讓人有些意外。菜單上的Whatachick'n Strips是由整塊雞胸肉切割後製成；此外，三件套餐包括汽水、薯條和德州吐司，僅7.99元——這在當前物價飛漲的時刻，算是佛心價了。


5. Raising Cane's

Raising Cane's炸雞套餐。取自臉書@Raising Cane's
Raising Cane's炸雞套餐。取自臉書@Raising Cane's

專注於雞肉料理的Raising Cane's，是流行文化網站Uproxx上最受消費者喜愛的雞肉條。該連鎖店使用新鮮的、未冷凍過的雞肉，經過一整天醃製、人工切割，消費者點餐後才現做，口感自然是一般速食店無法相比的。


6. Church's Chicken

Church's Chicken炸雞套餐。取自臉書@Church's Chick...
Church's Chicken炸雞套餐。取自臉書@Church's Chicken

Church's Chicken的菜單非常簡單：雞肉三明治、帶骨炸雞和炸雞柳。每種餐點都可混合、客製，可以是原味，也可以是辣的。三明治由雞胸肉製成，「混合」餐配有雞腿和雞胸，炸雞柳則是整塊雞肉切割製成。一切看似非常簡單，但這家店自1952年成立以來，一直堅守這個原則。

7. Carl's Jr.

Carl's Jr.炸雞套餐。取自Hardee's網站
Carl's Jr.炸雞套餐。取自Hardee's網站

Carl's Jr.（在東岸與Hardee's為同一家連鎖店）可能在速食界名聲不是太響亮，但它的炸雞柳確實相當不錯；將整塊雞胸肉切成條狀，以人工蘸上酪乳(buttermilk)、裹上麵包屑，然後油炸製成。

麥當勞 肯德基 德州

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