放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站

連鎖速食店頗受歡迎的炸雞塊,常讓人擔心它們是用甚麼肉製成的,是真正的雞肉?還是來源不明的混合肉?

美食網站Eat This, Not That! 挑選出全美7家速食店的炸雞,它們都是用整塊雞肉作成的雞肉條,再經過切割、裹上麵包屑後料理出來的,消費者大可安心享用。而速食業龍頭麥當勞 的麥克雞塊,雖然也是用真正的雞肉製成,但因為肉來自不同部位切碎、混合、調味後,再擠壓成雞塊形狀,所以未列入評比。

1. Chick-fil-A

Chick-fil-A入選毫不意外,這家以雞肉為主的速食連鎖店使用整塊雞肉作為雞肉條,裹上麵粉、經過調味,然後在壓力鍋中炸熟,使用的花生油是讓雞塊風味更佳的原因。

2. Popeye's

Popeye's炸雞套餐。取自Popeye's網站

Popeye's也是使用整塊雞肉作為炸雞塊原料,但「廣告真相」(Truth in Advertising)網站提出一個疑問:它們真的是用雞柳做成的嗎?嚴格說來,雞柳與雞胸是不同部位,它是附在雞胸肉上的一小條肉,質地更為軟嫩。因此,Popeye's雖然是使用真正的雞肉,但應該不可能是真正的「雞柳」。

KFC肯德基炸雞。取自KFC網站

與麥當勞的麥克雞塊一樣,肯德基的炸雞塊形狀不盡相同;這是一件好事,因為它讓消費者知道這些是由整塊雞肉經過切割、調味和油炸製成的。









4. Whataburger

Whataburger炸雞套餐。取自Whataburger網站

對於一家以漢堡聞名(並命名)的連鎖店,Whataburger的雞肉條好吃得讓人有些意外。菜單上的Whatachick'n Strips是由整塊雞胸肉切割後製成;此外,三件套餐包括汽水、薯條和德州 吐司,僅7.99元——這在當前物價飛漲的時刻,算是佛心價了。





5. Raising Cane's

Raising Cane's炸雞套餐。取自臉書@Raising Cane's

專注於雞肉料理的Raising Cane's,是流行文化網站Uproxx上最受消費者喜愛的雞肉條。該連鎖店使用新鮮的、未冷凍過的雞肉,經過一整天醃製、人工切割,消費者點餐後才現做,口感自然是一般速食店無法相比的。





6. Church's Chicken

Church's Chicken炸雞套餐。取自臉書@Church's Chicken

Church's Chicken的菜單非常簡單:雞肉三明治、帶骨炸雞和炸雞柳。每種餐點都可混合、客製,可以是原味,也可以是辣的。三明治由雞胸肉製成,「混合」餐配有雞腿和雞胸,炸雞柳則是整塊雞肉切割製成。一切看似非常簡單,但這家店自1952年成立以來,一直堅守這個原則。

7. Carl's Jr.

Carl's Jr.炸雞套餐。取自Hardee's網站

Carl's Jr.(在東岸與Hardee's為同一家連鎖店)可能在速食界名聲不是太響亮,但它的炸雞柳確實相當不錯;將整塊雞胸肉切成條狀,以人工蘸上酪乳(buttermilk)、裹上麵包屑,然後油炸製成。