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罐裝冰咖啡省時省錢 但這5種營養師不推薦

編譯徐薏茹／即時報導
罐裝冰咖啡是許多人無暇跑咖啡館時的好選擇。取自Shutterstock
罐裝冰咖啡是許多人無暇跑咖啡館時的好選擇。取自Shutterstock

超市、雜貨店架上販售的罐裝冰咖啡是許多人無暇跑咖啡館時的好選擇，罐裝咖啡省時又省錢，還有多種品牌可選擇，然而這些非現煮的咖啡品質參差不齊，Eat This, Not That!網站訪問幾位營養師，針對市售的冰咖啡品牌投票，幫助消費者做出更健康的選擇，以下列出五個營養師票選品質最低的咖啡。

星巴克星冰樂Frappuccino。取自Amazon網站
星巴克星冰樂Frappuccino。取自Amazon網站

1. 星巴克星冰樂Frappuccino

星巴克 (Starbucks) 店面販售的星冰樂系列商品添加大量的糖，罐裝的星冰樂也不例外。

營養師伊麗莎白．沃德(Elizabeth Ward)指出：「這款冰咖啡含有34克添加糖(added sugar)，而你可能不會在營養標示注意到的是，麥芽糊精(maltodextrin)也是甜味劑，就像糖一樣。」

營養師麗莎．楊(Lisa Young)說：「34克糖幾乎是9茶匙的添加糖，光是這個原因我就會跳過這款咖啡了。」

International Delight焦糖瑪奇朵冰咖啡。取自Internat...
International Delight焦糖瑪奇朵冰咖啡。取自International Delight網站

2. International Delight焦糖瑪奇朵冰咖啡

沃德指出，International Delight焦糖瑪奇朵冰咖啡 (Caramel Macchiato Iced Coffee) 含有結蘭膠(gellan gum)，該成分與鹿角菜膠(carrageen)類似，但產品宣稱不含鹿角菜膠成分，「該產品也標榜不含玉米糖漿，但這仍無法阻止產品提供46%的成人每日添加糖建議攝入量。」


Java Monster氮氣冷萃拿鐵、咖啡+能量飲。取自品牌官網
Java Monster氮氣冷萃拿鐵、咖啡+能量飲。取自品牌官網

3. Java Monster氮氣冷萃拿鐵、咖啡+能量飲

麗莎．楊表示Java Monster的冷萃咖啡產品 (Nitro Cold Brew Latte, Coffee + Energy Drink) 含有蔗糖素(sucralose)，蔗糖素是一種人工甜味劑及代糖，其長期使用的後果仍存在疑慮。實際上，近期的研究表明蔗糖素與肥胖、炎症、甚至是糖尿病有潛在關聯。


Chobani奶精冷萃咖啡。取自品牌官網
Chobani奶精冷萃咖啡。取自品牌官網

4. Chobani奶精冷萃咖啡

營養師格林(Sydney Greene)指出：「一份Chobani奶精冷萃咖啡 (Cold Brew Coffee Sweet Creamer) 含有15克添加糖，大約等同於在早晨咖啡裡加了四包糖。」



Dunkin'法式香草冰咖啡。取自沃爾瑪網站
Dunkin'法式香草冰咖啡。取自沃爾瑪網站

5. Dunkin'法式香草冰咖啡

格林說一瓶Dunkin'法式香草冰咖啡(French Vanilla Iced Coffee) 含有驚人的40克糖，此外還含有磷酸二氫鉀(potassium phosphate)，是一種用於讓食物更濃稠、乳化的食品添加劑。

咖啡 星巴克 肥胖

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