零卡路里甜味劑 可取代糖的7種用法

糖是苦味飲品的咖啡和茶的必備品，甜味劑完全可以取代糖。Getty Images

糖精沒有熱量，但無論是口味還是形狀都與糖有所不同，缺乏真正的甜味。如果消費者既希望減少糖的攝入又要享用糖的熟悉美味，可考慮嚐試「零卡路里甜味劑」(All-Purpose In The Raw)。這種甜味劑是羅漢果、甜菊、阿洛酮糖和赤藻糖醇的混合物，但與不含卡路里的糖精不同，形狀和口感與普通糖幾乎一樣，可用在飲料、烹飪和烘培上，食物烘培後甚至也會像糖一樣變成褐色。

以下是「零卡路里甜味劑」的七種用法：

一，烘培與甜點

製作蛋糕、餡餅和甜點時，甜味劑是替代糖的最佳選擇，一杯甜味劑的甜度與糖完全一樣，而且會像糖一樣烘烤成褐色。

二，綠冰沙

綠冰沙通常是 含缺乏甜味的蔬菜 ，如芹菜、菠菜和黃瓜等。如果將水果加入綠冰沙，往往是酸性水果如綠蘋果等。增加綠冰沙甜味的最簡便方式是甜味劑，而不是糖、蜂蜜和甜果汁等含糖量高的食物。

三，飲料

飲料中使用不含卡路里的甜味劑，既可獲得甜美的口感，又不會因攝入卡路里和糖而徒增煩惱。泰國 冰茶的傳統配方是添加含糖量高的煉乳，如果添加配方改為一半煉乳一半甜味劑，就可既保持奶油味又不失甜味。

四，烹飪

烹飪和醃製品往往需要加糖，以增加食物的口感和味道，消費者烹飪時可考慮用甜味劑，可產生同樣的效果。

五，雞尾酒

酒類飲品的糖分高，因為酒精在體內可代謝成為糖。如果最喜歡的雞尾酒是以甜味著稱，如包括用龍舌蘭酒、檸檬汁和君度橙皮酒調製的瑪格麗塔酒(margaritas)，用白朗姆酒、鳳梨汁和檸檬汁調製的椰林飄香(pina Coladas)，以及用朗姆酒、青檸汁、糖和薄荷调製的莫吉托酒(mojitos)，含糖量就會增多。下次到酒吧可嘗試使用甜味劑，竟增加甜味，又沒有糖和卡路里。

六，原味酸奶和燕麥片

與其購買含糖量高的調味酸奶和燕麥片，不如買原味酸奶和普通燕麥片，用甜味劑增加甜度。

七，咖啡 與茶

糖是苦味飲品的咖啡和茶的必備品，甜味劑完全可以取代糖。