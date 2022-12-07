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好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

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好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

編譯孫梁／綜合6日電
好市多(Costco)食品部每年都會推出新產品。取自Shutterstock
好市多(Costco)食品部每年都會推出新產品。取自Shutterstock

為了更好地為忠實的會員服務，好市多(Costco)食品部每年都會推出新產品，今年新的烘培糕點有以下五種。

一，巧克力乳酪蛋糕

原味乳酪蛋糕的種類多，長年受到顧客喜愛，今年6月推出的四磅巧克力乳酪蛋糕(Chocolate Cheesecake)，可能超過經久不衰的原味乳酪蛋糕。

一位女顧客說，巧克力乳酪蛋糕已成為她最的愛，所有巧克力愛好者都不能錯過，「如果好市多下架這款糕點，我會很傷心。」另一位顧客說：「巧克力乳酪蛋糕是新品種，用曲奇餅皮、巧克力乳酪蛋糕和巧克力摩絲製成，但不會感覺吃到太多的巧克力，我非常喜歡。」

巧克力乳酪蛋糕。取自臉書@Costco
巧克力乳酪蛋糕。取自臉書@Costco

二，紅莓餡奶油糖霜迷你蛋糕

好市多商品以大包裝著稱，今年出現了許多迷你食品，包括迷你巧克力蛋糕、迷你巧克力曲奇餅片、迷你胡蘿蔔蛋糕等。最令人興奮的是紅莓奶油糖霜迷你蛋糕(Raspberry Mini Cakes with Buttercream Frosting)，是紅莓餡的黃蛋糕上面覆蓋了粒狀白巧克力的刨冰糖霜。

一位顧客說：「我必須承認，這種迷你蛋糕非常美味。」

紅莓餡奶油糖霜迷你蛋糕。取自臉書@Costco
紅莓餡奶油糖霜迷你蛋糕。取自臉書@Costco

三，Junior's粘稠奶油蛋糕

這款蛋糕來自傳統的聖路易式奶油蛋糕(Junior's Gooey Butter Cake)，是酵母基料加上麵粉、黃油、糖和雞蛋製成的薄粘稠蛋糕層，上面撒了奶油乳酪和白糖。

一個顧客在社群媒體貼出這款新糕點後，很快得到7000多個點讚，一個顧客認為是最好的甜點。

Junior's粘稠奶油蛋糕。取自Shutterstock
Junior's粘稠奶油蛋糕。取自Shutterstock

四，櫻桃乳酪餡餅

櫻桃和乳酪是餡餅中的絕配，好市多推出這款櫻桃乳酪餡餅(Cherry and Cheese Pastry)後迅速走紅，每個9.99元，一個顧客詼諧地說：「好市多想用新甜點要我的命，但你們會少一個顧客。」

櫻桃乳酪餡餅
櫻桃乳酪餡餅

五，迷你奶油刨冰霜檸檬蛋糕

這款迷你奶油刨冰霜檸檬蛋糕(Mini Lemon Cakes with Buttercream Icing)散發清淡的柑橘味和更多的甜味，一些人反感，但可滿足另一些人的甜食需求。

奶油刨冰霜迷你檸檬蛋糕。取自臉書@Costco
奶油刨冰霜迷你檸檬蛋糕。取自臉書@Costco

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