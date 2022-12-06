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巴菲特也有…麥金卡又來了 免費爽吃麥當勞50年不是夢

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
麥當勞宣布，自2018年舉辦以來，知名的麥金卡 (McGold Card) 將再度回歸，這意味著某些幸運兒可以獲得終身免費吃麥當勞的大禮。取自Shutterstock
麥當勞宣布，自2018年舉辦以來，知名的麥金卡 (McGold Card) 將再度回歸，這意味著某些幸運兒可以獲得終身免費吃麥當勞的大禮。取自Shutterstock

終身免費吃大麥克漢堡或炸雞塊？這不是在作夢。速食業龍頭麥當勞日前宣布，自2018年舉辦以來，知名的麥金卡 (McGold Card) 將再度回歸，這意味著某些幸運兒可以獲得終身免費吃麥當勞的大禮。

麥當勞推出的「分享的季節 (SZN of Sharing) 」活動有兩種方式可以抽「麥金卡」，一是手機下載麥當勞app及在酬賓計畫MyMcDonald’s Rewards註冊的顧客，在12月5日至25日期間消費，便可獲得抽獎機會，每日以一次為限。

另一是無須消費，只要12月5日起點進連結，提供電郵地址、電話號碼和生日等個資也能參加抽獎，同樣每天僅限一次機會。

麥當勞消費者在年底假期間有機會抽中麥金卡，並與三個家人或朋友分享。麥當勞提供
麥當勞消費者在年底假期間有機會抽中麥金卡，並與三個家人或朋友分享。麥當勞提供

麥當勞行銷與客戶體驗總監塔瑞克．哈珊 (Tariq Hassan)說，麥當勞的消費者對傳說中的麥金卡都十分著迷，麥當勞決定將這項傳奇化為事實，讓消費者在年底假期間有機會得到這份大禮—得到麥金卡，並與三個家人或朋友分享。

麥當勞並未說明麥金卡價值多少，但透露在2018年時，這項大獎價值$52,350，擁有麥金卡的人可以每周點兩份餐，免費吃50年，總計可以爽吃5,200次免費餐點。

不僅一般消費者對「麥金卡」趨之若鶩，連名流富豪都愛不釋手，億萬富豪巴菲特比爾蓋茲及演員羅伯洛（Rob Lowe）都有一張。

股神巴菲特對外公開自己有「麥金卡」，可在他家鄉內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）任何一家麥當勞餐廳享用免費餐點。他接受美國財經媒體CNBC專訪曾說，巴菲特家族為何喜歡選在麥當勞共進耶誕晚餐，答案不言而喻。巴菲特還加碼爆料，微軟創辦人比爾蓋茲也有「麥金卡」。

至於美國家喻戶曉的男星羅伯洛，曾在美國脫口秀節目「吉米金莫直播秀」（Jimmy Kimmel Live），當眾秀出好友送他的「麥金卡」。

麥當勞 巴菲特 比爾蓋茲

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