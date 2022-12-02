吃甜食會上癮？營養學家教你擺脫心理衝動

會嗜糖成癮，有心理和身體兩大原因，營養學家說明如何「擺脫」想吃甜的衝動。取自pexels

嗜好甜食或甜飲會上癮？有人喝咖啡 一定要加糖，但真有嗜糖成癮這回事？且聽營養學家說分明，得知如何「擺脫」想吃甜的衝動。

營養學家米垂（Melissa Mitri）說，糖是否會讓人上癮，學界迄無定論，動物研究發現，老鼠吃糖、吃鴉片都會成癮，但僅及「行為」層次，不到「身體」上癮的地步，「這表示某些人更常想吃甜的東西，就像某些人嗜好其他活動，如賭博。」「糖是否對人體造成上癮，還需進一步研究。」

營養師沙沃瑞斯（Karolin Saweres）說，糖分攝取，由味覺偏好和基因決定。偏愛甜味，自然會多吃甜食，具備2型糖分轉化突變基因（glucose transporter type 2，GLUT2）也會嗜吃甜食，攝入更多糖分。

會嗜糖成癮，有心理和身體兩大原因。身體原因較單純 -- 沒吃飽，就會想吃甜的，因為身體發出訊號，說它急需能量。米垂說，餓太久或沒吃飽，血糖 會降低，「這就會升高吃糖的慾望，以便補充能量，並提高血糖含量。」

心理原因較複雜。她說，吃甜食成習慣的人，身體變成「渴望糖分」，但也可能只是在緊張或睡眠不足時，才渴望吃糖，因為壓力或失眠 促進飢餓荷爾蒙的分泌，讓你更難控制吃糖的慾望。

沙沃瑞斯說，享受甜食的時候，腦中會發出愉快感的訊號，「愉悅」訊號獎勵你「甜的東西多吃點多吃點。」

對甜食的渴望和吃甜食的習慣，可能是針對某種情緒而發，不是身體真正需要，譬如，有些人疲倦、生氣、悲傷或無聊的時候，特別會找糖吃。營養師湯瑪斯（Abigail Thomas）建議大家把「問題根源」找出來，設法排除嗜糖的心理因素，然後根據米垂和沙沃瑞絲的建議，三餐定時定量，顧到營養的平衡，就可大幅減輕嗜糖「症狀。」