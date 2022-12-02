我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

11月就業偏強 Fed難縮小升息幅度 道瓊期指跌400點

吃甜食會上癮？營養學家教你擺脫心理衝動

記者張聲肇 / 即時報導
會嗜糖成癮，有心理和身體兩大原因，營養學家說明如何「擺脫」想吃甜的衝動。取自pexels
會嗜糖成癮，有心理和身體兩大原因，營養學家說明如何「擺脫」想吃甜的衝動。取自pexels

嗜好甜食或甜飲會上癮？有人喝咖啡一定要加糖，但真有嗜糖成癮這回事？且聽營養學家說分明，得知如何「擺脫」想吃甜的衝動。

營養學家米垂（Melissa Mitri）說，糖是否會讓人上癮，學界迄無定論，動物研究發現，老鼠吃糖、吃鴉片都會成癮，但僅及「行為」層次，不到「身體」上癮的地步，「這表示某些人更常想吃甜的東西，就像某些人嗜好其他活動，如賭博。」「糖是否對人體造成上癮，還需進一步研究。」

營養師沙沃瑞斯（Karolin Saweres）說，糖分攝取，由味覺偏好和基因決定。偏愛甜味，自然會多吃甜食，具備2型糖分轉化突變基因（glucose transporter type 2，GLUT2）也會嗜吃甜食，攝入更多糖分。

會嗜糖成癮，有心理和身體兩大原因。身體原因較單純 -- 沒吃飽，就會想吃甜的，因為身體發出訊號，說它急需能量。米垂說，餓太久或沒吃飽，血糖會降低，「這就會升高吃糖的慾望，以便補充能量，並提高血糖含量。」

心理原因較複雜。她說，吃甜食成習慣的人，身體變成「渴望糖分」，但也可能只是在緊張或睡眠不足時，才渴望吃糖，因為壓力或失眠促進飢餓荷爾蒙的分泌，讓你更難控制吃糖的慾望。

沙沃瑞斯說，享受甜食的時候，腦中會發出愉快感的訊號，「愉悅」訊號獎勵你「甜的東西多吃點多吃點。」

對甜食的渴望和吃甜食的習慣，可能是針對某種情緒而發，不是身體真正需要，譬如，有些人疲倦、生氣、悲傷或無聊的時候，特別會找糖吃。營養師湯瑪斯（Abigail Thomas）建議大家把「問題根源」找出來，設法排除嗜糖的心理因素，然後根據米垂和沙沃瑞絲的建議，三餐定時定量，顧到營養的平衡，就可大幅減輕嗜糖「症狀。」

血糖 失眠 咖啡

上一則

1月2日 到加州巴沙迪那看玫瑰花車遊行去

下一則

10個最佳奶油品牌 拿來烘焙、烹調都不會出錯

延伸閱讀

糖尿病患吃素 可降低腎損傷

糖尿病患吃素 可降低腎損傷
Fed內部緊縮立場不再是鐵板一塊 官員持歧見陷分裂危機

Fed內部緊縮立場不再是鐵板一塊 官員持歧見陷分裂危機
感恩節「剩餐」 美食家教你如何處理：燉湯最棒

感恩節「剩餐」 美食家教你如何處理：燉湯最棒
自我血糖監測仍控制不佳？ 醫師推「控糖新助力」

自我血糖監測仍控制不佳？ 醫師推「控糖新助力」

熱門新聞

速食餐飲業者過去一年逐步調高商品售價，令消費者無法接受。取自pexels

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

2022-11-28 10:28
同樣走會員制路線的山姆俱樂部(Sam's Club)與好市多(Costco)口碑都不錯。取自推特@Sam's Club

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

2022-12-01 10:24
10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。取自pexels

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

2022-11-30 10:35
好市多的許多商品受到消費者喜愛。取自Shutterstock

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

2022-12-01 10:17
美食網站評選出幾家連鎖漢堡店的食品肉質足可媲美專業餐館。(示意圖，取自pexels)

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

2022-11-29 10:11
為了安全，也為了省錢，住宅維修有7大錯誤最好避免。取自pexels

住宅日常維護7件事 若不注意恐破財或釀災

2022-11-27 16:33

超人氣

更多 >
芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺
江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩

江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩
世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局
林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰

林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰
獨家／紐約華婦遭非裔過失殺人案宣判 嫌犯隨時可出獄

獨家／紐約華婦遭非裔過失殺人案宣判 嫌犯隨時可出獄