我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國進一步放寬防疫措施？路透：確診或可居家隔離

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好市多的許多商品受到消費者喜愛。取自Shutterstock
好市多的許多商品受到消費者喜愛。取自Shutterstock

眾所周知，好市多的某些商品真是好到無可挑剔，從熱狗到鑽石皆如此。現在，一款冷凍披薩也加入了這個行列。

近日網友熱烈討論的話題之一是，有人驚喜地在好市多淘到另一個寶—某款披薩，好吃到讓人忘記它還是無麩質的。11月27日有網友在Reddit上分享了一張科克蘭花椰菜餅皮披薩 (Kirkland Signature's Supreme Cauliflower Crust Pizza) 的照片，並寫道「有人吃過這款披薩嗎？這真的很不錯」。這款「對你更好 (better-for-you)」的披薩，材料有義大利辣香腸、香腸、蘑菇、櫛瓜、青紅椒等烤蔬菜，以及加了三種起司的香脆花椰菜餅皮。

就像典型的好市多粉絲團，貼文下方留言區立刻有大批人對這款披薩附和、歡呼。一位Redditor用戶寫道，「這款披薩是我此後唯一會吃的冷凍披薩，真是出乎意料之外的好吃」，另一位網友則留言：「我一直想要找一款取代傳統餅皮的披薩，這真是太好了！」

網友在Reddit上分享了科克蘭花椰菜餅皮披薩的美味。取自Reddit@r/Co...
網友在Reddit上分享了科克蘭花椰菜餅皮披薩的美味。取自[email protected]/Costco

有幾位網友也表示，雖然自己不是無麩質飲食的擁護者，但也會選擇這款披薩。一位網友說，他和妻子吃了超級多這款披薩，不是因為它是無麩質，「純粹就是好吃」。

在排山倒海的一片讚美聲中，有些人說喜愛這款披薩的餅皮，「它的餅皮比其他好市多的披薩都美味」，另外有些人也分享如何提升這款冷凍披薩的風味，例如每次放在烤箱烤7分鐘，可以增加餅皮脆度，或是加上紅椒和瑞可達起司 (ricotta)，風味更佳。

科克蘭花椰菜餅皮披薩不是好市多唯一引起網友在社群媒體熱烈討論的商品，IG上的一名網友近日也分享了售價$99、A5等級的日本和牛 (A5 Japanese Wagyu New York Strip Steaks)，引來數百名網友加入討論，不過多數聚焦在它的價格上。

好市多 社群媒體 義大利

上一則

洛杉磯也有韓國城 「第二首爾」用美食撫慰移民鄉愁

下一則

關於社安福利 不可不知的10個數字

延伸閱讀

通膨改變消費觀 好市多Target平價衣受歡迎

通膨改變消費觀 好市多Target平價衣受歡迎
火雞價格飆 「感恩節大餐縮水」 Z世代改吃披薩

火雞價格飆 「感恩節大餐縮水」 Z世代改吃披薩
休士頓「波洛木火披薩」 獲選全美最佳披薩餐廳

休士頓「波洛木火披薩」 獲選全美最佳披薩餐廳
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

熱門新聞

速食餐飲業者過去一年逐步調高商品售價，令消費者無法接受。取自pexels

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

2022-11-28 10:28
10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。取自pexels

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

2022-11-30 10:35
為了安全，也為了省錢，住宅維修有7大錯誤最好避免。取自pexels

住宅日常維護7件事 若不注意恐破財或釀災

2022-11-27 16:33
美食網站評選出幾家連鎖漢堡店的食品肉質足可媲美專業餐館。(示意圖，取自pexels)

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

2022-11-29 10:11
好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。取自Shutterstock

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

2022-11-23 10:06
門窗有縫不補漏，會讓暖氣外洩，趕快用四季膠帶或填縫膠堵住。取自pexels

寒冬家裡老是不夠暖？專家揪出常見10大錯誤

2022-11-29 10:13

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令