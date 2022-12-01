網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

好市多的許多商品受到消費者喜愛。取自Shutterstock

眾所周知，好市多 的某些商品真是好到無可挑剔，從熱狗到鑽石皆如此。現在，一款冷凍披薩也加入了這個行列。

近日網友熱烈討論的話題之一是，有人驚喜地在好市多淘到另一個寶—某款披薩，好吃到讓人忘記它還是無麩質的。11月27日有網友在Reddit上分享了一張科克蘭花椰菜餅皮披薩 (Kirkland Signature's Supreme Cauliflower Crust Pizza) 的照片，並寫道「有人吃過這款披薩嗎？這真的很不錯」。這款「對你更好 (better-for-you)」的披薩，材料有義大利 辣香腸、香腸、蘑菇、櫛瓜、青紅椒等烤蔬菜，以及加了三種起司的香脆花椰菜餅皮。

就像典型的好市多粉絲團，貼文下方留言區立刻有大批人對這款披薩附和、歡呼。一位Redditor用戶寫道，「這款披薩是我此後唯一會吃的冷凍披薩，真是出乎意料之外的好吃」，另一位網友則留言：「我一直想要找一款取代傳統餅皮的披薩，這真是太好了！」

網友在Reddit上分享了科克蘭花椰菜餅皮披薩的美味。取自[email protected]/Costco

有幾位網友也表示，雖然自己不是無麩質飲食的擁護者，但也會選擇這款披薩。一位網友說，他和妻子吃了超級多這款披薩，不是因為它是無麩質，「純粹就是好吃」。

在排山倒海的一片讚美聲中，有些人說喜愛這款披薩的餅皮，「它的餅皮比其他好市多的披薩都美味」，另外有些人也分享如何提升這款冷凍披薩的風味，例如每次放在烤箱烤7分鐘，可以增加餅皮脆度，或是加上紅椒和瑞可達起司 (ricotta)，風味更佳。

科克蘭花椰菜餅皮披薩不是好市多唯一引起網友在社群媒體 熱烈討論的商品，IG上的一名網友近日也分享了售價$99、A5等級的日本和牛 (A5 Japanese Wagyu New York Strip Steaks)，引來數百名網友加入討論，不過多數聚焦在它的價格上。