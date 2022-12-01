網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
眾所周知，好市多的某些商品真是好到無可挑剔，從熱狗到鑽石皆如此。現在，一款冷凍披薩也加入了這個行列。
近日網友熱烈討論的話題之一是，有人驚喜地在好市多淘到另一個寶—某款披薩，好吃到讓人忘記它還是無麩質的。11月27日有網友在Reddit上分享了一張科克蘭花椰菜餅皮披薩 (Kirkland Signature's Supreme Cauliflower Crust Pizza) 的照片，並寫道「有人吃過這款披薩嗎？這真的很不錯」。這款「對你更好 (better-for-you)」的披薩，材料有義大利辣香腸、香腸、蘑菇、櫛瓜、青紅椒等烤蔬菜，以及加了三種起司的香脆花椰菜餅皮。
就像典型的好市多粉絲團，貼文下方留言區立刻有大批人對這款披薩附和、歡呼。一位Redditor用戶寫道，「這款披薩是我此後唯一會吃的冷凍披薩，真是出乎意料之外的好吃」，另一位網友則留言：「我一直想要找一款取代傳統餅皮的披薩，這真是太好了！」
有幾位網友也表示，雖然自己不是無麩質飲食的擁護者，但也會選擇這款披薩。一位網友說，他和妻子吃了超級多這款披薩，不是因為它是無麩質，「純粹就是好吃」。
在排山倒海的一片讚美聲中，有些人說喜愛這款披薩的餅皮，「它的餅皮比其他好市多的披薩都美味」，另外有些人也分享如何提升這款冷凍披薩的風味，例如每次放在烤箱烤7分鐘，可以增加餅皮脆度，或是加上紅椒和瑞可達起司 (ricotta)，風味更佳。
科克蘭花椰菜餅皮披薩不是好市多唯一引起網友在社群媒體熱烈討論的商品，IG上的一名網友近日也分享了售價$99、A5等級的日本和牛 (A5 Japanese Wagyu New York Strip Steaks)，引來數百名網友加入討論，不過多數聚焦在它的價格上。
上一則
洛杉磯也有韓國城 「第二首爾」用美食撫慰移民鄉愁
下一則
FB留言