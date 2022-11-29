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這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

編譯周芳苑／即時報導
美食網站評選出幾家連鎖漢堡店的食品肉質足可媲美專業餐館。(示意圖，取自pexels)
美食網站評選出幾家連鎖漢堡店的食品肉質足可媲美專業餐館。(示意圖，取自pexels)

連鎖漢堡店的裝飾和氛圍比不上高級牛排館，美食網站Eat This, Not That!評選出幾家連鎖漢堡店的食品肉質足可媲美專業餐館。以下10家漢堡連鎖店對處理肉品格外用心，提供全美最優質肉品。

1.BurgerFi。自佛州發跡，有120個分店，在年度連鎖店迴響報告(Chain Reaction Report)中，牛肉品質獲評A，使用和牛(Wagyu)和零抗生素的安格斯牛(Angus)牛肉，不含激素、類固醇、化學物質或添加劑，人道草飼且不冷凍。

2.Shake Shack。也在連鎖店迴響報告獲評 A；採用不含激素和抗生素的純安格斯混合牛肉，人道飼養。

3.MooYah burger chain。2007 年在德州發跡，如今在全美有80多家分店，供應未冷凍漢堡和100%認證安格斯牛肉；其肉品有牛肉、火雞或蔬菜多重選擇。

4.Epic Burger。 這家迷鎖連鎖店2008 年首次亮相，在芝加哥有多家分店，很早就開始採用非基因改造(non-GMO)和清真認證(Halal-certified)食材，肉品不含抗生素，激素和硝酸鹽。

5.In-N-Out。這家西岸發跡的漢堡店1948 年創立以來堅持高標準肉質，每塊肉餅都採用新鮮、經單獨檢查的整塊肉製作，全部來自專為 In-N-Out 挑選的優質牛，不含添加劑和防腐劑、不冷凍。

6. B. Good。從麻州波士頓發跡，在東北部有數十家分店。肉品不含抗生素、激素、防腐劑、色素或調味劑，自有農場Hannah Farm採行再生農業模式落實環保。

7.Elevation Burger。總部位於維吉尼亞州，採用草飼、環境可持續的牛肉，標榜是有機漢堡連鎖店，肉品不含抗生素，與標準嚴格的牧場合作。

8.Fuddruckers。採用新鮮、未冷凍的USDA 優質切牛肉，零填料或添加劑，從恪守伊斯蘭教規的美國牧場採購。

9.Culver's，總部位於威斯康辛州，其Butter Burger採用特殊混合物以製作未冷凍肉餅，不含抗生素或填充劑。

10 .Tucker's Onion Burgers，其洋蔥漢堡將薄洋蔥條壓入肉餅中，堅持採購優質肉品，僅從聲譽卓著、持續為客戶提供熱情服務的堪薩斯州Creekstone 農場採購牛肉。

維吉尼亞州 Shake Shack 佛州

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