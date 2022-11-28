全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

速食餐飲業者過去一年逐步調高商品售價，令消費者無法接受。取自pexels

在通貨膨脹、疫情紓緩調整步伐下，速食餐飲業者過去一年逐步調高商品售價，顧客已注意到店家悄悄加價、商品貴得離譜，令人無法接受。

全國餐廳協會(National Restaurant Association)報告，截至 9 月，全美速食店物價較去年上漲 8.5%。以下四大連鎖速食業者商品價格狂漲，顧客怨聲連連。

第一家是五個傢伙(Five Guys)。這家價位偏高的漢堡連鎖專賣店如今更變本加厲；影音分享平台抖音 (Tik Tok)最近展示Five Guys 兩人餐，有兩個培根芝士漢堡、兩份薯條和兩杯飲料，要70 美元，最小的炸薯條要5.09 美元、普通培根芝士漢堡超過 12 美元。在推特，每天都有大量推文抨擊這家店食品貴得離譜。

第二家是麥當勞 (McDonald's)。今年稍早，麥當勞粉絲對巨無霸漢堡(Big Mac)售價比過去十年上漲近 40%大感憤怒，如今全美平均價 6.05 美元。2022年幾乎每個項目都比以前貴，所有商品上漲6%，全美人盡皆知的低價商品都被刪除，取而代之的是較小份的 1 、 2 、 3 美元菜單食品。抖音有人發文說，一份小薯條和一大杯甜茶花了將近5美元，太離譜。店內顧客騷擾增加，曾有位收銀員與顧客為了一杯咖啡 爭執10 美分。

第三家是墨西哥餐飲店Chipotle。如今，碗類食品單價超過 10 美元，令顧客火大。抖音用戶貝夏(Fayez Beshay)發文說，他點一碗牛排加所有常用配料，價格20.99 美元，高聲要求 Chipotle 回答他為什麼他要把所有頭期款拿去付一份餐點？這段視頻瞬間爆紅，有人寫評論回應說，價格上漲之外，品質也很糟糕。

第四家是星巴克(Starbucks)。這家公司報告2022 年利潤成長 31% 、執行長獲39%加薪至2040 萬美元後，憤怒的顧客對其產品單價上漲大加投訴；金融業Gravity Payments 執行長普萊斯 (Dan Price) 透過推文諷刺，「該公司將企業貪婪包裝為『通貨膨脹』，這點做得很好。」顧客在 Reddit 上放話，如果要花6 到 8 美元，寧可到真正用心提供服務的地區咖啡館。