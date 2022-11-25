我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓流帝王重返台北小巨蛋 粉絲疑缺氧昏迷

世足賽／威爾斯吞首張紅牌 伊朗攻進2球絕殺勝

感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒

編譯陳韻涵／綜合24日電
豐盛的感恩節大餐，讓人垂涎三尺；但如何處理剩菜，卻令人傷腦筋。美聯社
豐盛的感恩節大餐，讓人垂涎三尺；但如何處理剩菜，卻令人傷腦筋。美聯社

感恩節大餐必備烤火雞，但通常一餐吃不完；「紐約時報」食品專欄作家梅麗莎‧克拉克(Melissa Clark)撰文建議感恩節剩菜用來燉湯最棒。

北卡羅來納州居民蓋兒·詹寧斯(Gail Jennings)和她的家人對感恩節餐點從不馬虎，每年餐桌上必定有火雞，彷彿美國20世紀畫家洛克威爾(Norman Rockwell)筆下的感恩節大餐油畫。

然而，感恩節大餐的食物通常會剩下許多，在詹寧斯的巧手烹飪下，剩餘的火雞肉往往會脫胎換骨，變成令人垂涎三尺的香醇濃湯。

詹寧斯並不是唯一這麼做的人，全美各地家庭的感恩節剩菜往往都會變成其他佳餚，足以在周末假期甚至隔周享用。

感恩節剩菜不只能熬湯，還能做成多層次的達格伍德 (Dagwood)三明治、火雞辣肉餡玉米捲、火雞肉餡派等。

各家的火雞肉剩菜湯底變化各異其趣，詹寧斯的肉湯包括大塊火雞肉、烤盤底部的肉汁、蔬菜、雞翅、蝦、羽衣甘藍燉湯，並在湯裡加入一、兩根火雞骨，讓熬出的高湯肉汁味道更濃郁。 

在調味方面，詹寧斯會調和加入咖哩粉與「國王胡椒」(King's Pepper)，後者是她根據西非食譜自行研發的辣椒與香草配方；接著，她會把熱騰騰的湯汁淋在Q軟的白飯上，這就是詹寧斯一家人從感恩節後到「寬扎節」(Kwanzaa)的盤中美食。

在數百哩外的麻州，巴西裔的克里斯蒂娜‧德卡瓦略(Cristiana N. de Carvalho)用另一種方式處理剩餘火雞，這道餐點以清新香草燉湯，並加入塊狀珍珠大麥。

德卡瓦略20多歲抵美後才開始過感恩節，而這道火雞料理讓她想起母親以往在巴西里約熱內盧於聖誕節烘烤的火雞。

巴西 北卡羅來納州 聖誕節

上一則

血拚別忘飽餐一頓 連鎖餐廳紛推黑五折扣

下一則

消費專家提醒：別把假日預算全花在黑色星期五

延伸閱讀

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍
紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看

紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看
1周2起重大槍擊 奪11條人命…感恩節好感傷

1周2起重大槍擊 奪11條人命…感恩節好感傷
感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

熱門新聞

隨著老化，讓肌肉量維持在高峰是最重要的一件事。取自Shutterstock

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

2022-11-17 10:18
拼多多大舉進軍北美電子商務市場試水溫。ingmage

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

2022-11-18 10:12
好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。取自Shutterstock

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

2022-11-23 10:06
哪些消費應該透過信用卡購買，哪些又應該用簽帳卡(debit card)埋單？專家指出，衡量條件在於消費種類、持卡人是否以負責任態度使用信用卡。取自pexels

為什麼幾乎所有消費都應透過信用卡？專家這麼說

2022-11-17 10:19
能夠養成儲蓄的習慣終生受用，讓自己免於為錢所困。Getty Images

會存錢的人都有這15個好習慣 趕快學起來

2022-11-18 10:17
洗衣服是每個家庭經年累月必須要做的家務事，如果可以節省一些花費，涓滴之流也可以匯聚成一筆不小的錢。取自pexels

小錢也要省 衣服這樣洗最不會浪費

2022-11-18 10:14

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打