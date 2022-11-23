我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

血拚別忘飽餐一頓 連鎖餐廳紛推黑五折扣

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
許多連鎖餐廳在黑五紛紛推出折扣，許多折扣甚至持續到年底，血拚的同時，不要錯過這些餐廳折扣，用美食犒賞自己和家人。Getty Images
許多連鎖餐廳在黑五紛紛推出折扣，許多折扣甚至持續到年底，血拚的同時，不要錯過這些餐廳折扣，用美食犒賞自己和家人。Getty Images

感恩節過後，就是令人激動的假日購物季，尤其是黑色星期五Black Friday ），在血拚的同時，不要錯過這些餐廳折扣，用美食犒賞自己和家人。許多連鎖餐廳在黑五紛紛推出折扣，許多折扣甚至持續到年底。

Del Taco：截至12月28日，在店內購買20元禮品卡的顧客可獲贈兩份免費烤雞或炸雞Taco，以及購買Epic Burritos和薯條只需要1元，就可享受買一送一優惠。此外， 購買30元禮品卡的顧客可以獲得炸雞Taco。在線購買禮品卡30元的客戶可免費獲得一份小型套餐，而在線購買100元禮品卡的顧客將獲得四份小份套餐。

Farmer Boys：截至12月31日，只要購買25元禮品卡，即可獲得5美元的刮刮卡優惠，或購買100元的禮品卡可獲得25元的刮刮卡優惠。

Applebee：黑色星期五，該連鎖店推出新款時令雞尾酒，每杯只需要6元，兩款雞尾酒分別是Tipsy Reindeer（一種用 Smirnoff 伏特加、蔓越莓汁、百香果和酸味混合物製成的holiday punch酒，上面撒上聖誕老人軟糖）和 Berry Merry Colada（一種由Captain Morgan製成的冷凍 piña colada ，頂上用甜瓜和草莓裝飾）。

Godiva：大名鼎鼎的Godiva巧克力從現在到黑色星期五，多種巧克力品種最多可節省40%，包括招牌假日松露系列。

Jamba Juice：只需要註冊 Jamba Rewards，則從現在到11月25日期間，所有訂單均可享受0元的配送費。僅在黑色星期五，購買一份冰沙，第二份還能獲得半價優惠。Jamba Juice最近推出了Merry Orange Cranberry的新口味冰沙， 非常值得一試。

Popeyes：這家受印第安人啟發的連鎖店，將於11月25日特別推出黑色雞肉三明治， 25日前往附近任意一家Popeyes訂購雞肉三明治套餐，就可以獲得一份免費的雞肉三明治。

Taco Bell：在Doordash上訂購至少價值15元的食物，包括Cheesy Gordita Crunch，就會額外獲得一份免費的該餐品，有效期為11月25日至11月29日。

Wienerschnitzel：在11月25日，只需要發送簡訊HOTDOG至97147，就可以免費獲得一份玉米熱狗。

黑色星期五 Black Friday 美食

上一則

梅西感恩節遊行 最佳觀賞地點在這裡

熱門新聞

隨著老化，讓肌肉量維持在高峰是最重要的一件事。取自Shutterstock

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

2022-11-17 10:18
拼多多大舉進軍北美電子商務市場試水溫。ingmage

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

2022-11-18 10:12
年底過節手頭變緊，民眾者除了節流，也可考慮開源，尋找能否向政府申請補助。Getty Images

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

2022-11-16 10:03
哪些消費應該透過信用卡購買，哪些又應該用簽帳卡(debit card)埋單？專家指出，衡量條件在於消費種類、持卡人是否以負責任態度使用信用卡。取自pexels

為什麼幾乎所有消費都應透過信用卡？專家這麼說

2022-11-17 10:19
能夠養成儲蓄的習慣終生受用，讓自己免於為錢所困。Getty Images

會存錢的人都有這15個好習慣 趕快學起來

2022-11-18 10:17
洗衣服是每個家庭經年累月必須要做的家務事，如果可以節省一些花費，涓滴之流也可以匯聚成一筆不小的錢。取自pexels

小錢也要省 衣服這樣洗最不會浪費

2022-11-18 10:14

超人氣

更多 >
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
維州沃爾瑪槍擊案6死4傷 職員兇嫌自殺

維州沃爾瑪槍擊案6死4傷 職員兇嫌自殺
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元

大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元
曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長