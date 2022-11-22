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即食燕麥片輕鬆省事 但這7款營養專家不推薦

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
很多人早上會泡碗在超市購買的即食燕麥片 (Instant Oatmeal)當早餐，最輕鬆省事。取自pexels
很多人早上會泡碗在超市購買的即食燕麥片 (Instant Oatmeal)當早餐，最輕鬆省事。取自pexels

早上起床，很少人會有時間煮一鍋新鮮的燕麥片當早餐，通常泡碗在超市購買的即食燕麥片 (Instant Oatmeal)，是最輕鬆省事的，只要放入微波爐加熱幾分鐘，一碗熱騰騰的燕麥粥便可端上桌。

但有時候這些美味、即食的燕麥片，對你的健康可能會有不好的影響，例如含有太多的添加糖，舉幾個例子像是Quaker OatsNature's PathPurely Elizabeth

營養學家布瑞娜伍斯(Breanna Woods) 說，添加糖是市售燕麥片最需要注意的事；另外，這些即食燕麥片所缺少的，比它所含的成分更值得關注。

一包即食燕麥片通常有150-200卡路里，有些卻只有100卡路里，但對早餐來說，「少不見得就是好」，伍斯說，任何少於200卡路里的早餐，對多數人來說只是點心；別怕添加些堅果、堅果醬、種籽類或是水果增加些營養。

而根據美食網站Eat This, Don’t That!報導，以下七種燕麥片含有不良成份，不建議購買。

Trix 即食燕麥片。取自Walmart
Trix 即食燕麥片。取自Walmart

1 Trix 即食燕麥片

每包含150卡路里、2克脂肪(0.5克飽和脂肪)、75毫克鈉、31克碳水化合物(2克纖維素、12克糖)、4克蛋白質

除非你是穀物片的愛好者，否則大概沒聽過這個商品，無論如何，Trix的這款色彩鮮豔、有水果味的即食燕麥片，並沒有高品質的成分，更別說還含有12克的添加糖了；而紅、黃、綠、藍色的配料，也是添加了人工色素。

Bob's Red Mill 燕麥杯。取自Walmart
Bob's Red Mill 燕麥杯。取自Walmart

2 Bob's Red Mill 燕麥杯 (附蘋果片與肉桂)

每包含270卡路里、5克脂肪(1克飽和脂肪)、310毫克鈉、48克碳水化合物 (8克纖維素、13克糖)、7克蛋白質

這款即食燕麥片因有更多高熱量的添加物，讓每包有將近300卡路里，同樣地，它也含有13克添加糖，雖然含糖量高，但成分中含有的亞麻和奇亞籽卻是健康的，可以幫助消化。

桂格 (Quaker) 即食燕麥片。取自品牌官網
桂格 (Quaker) 即食燕麥片。取自品牌官網

3 桂格 (Quaker) 即食燕麥片 (附楓糖漿)

每包含160卡路里、2克脂肪(0.5克飽和脂肪)、260毫克鈉、33克碳水化合物(3克纖維素、1克水溶性膳食纖維、12克糖)、4克蛋白質

別因為包裝上寫著「有益心臟健康」而被這款即食燕麥片給騙了。美國心臟學會建議，多數女性每天添加糖的熱量不能超過100卡路里(等於6茶匙或24克)，對多數男性則不能超過150卡路里(等於9茶匙或36克)。

是的，這些熱量也可能來自100%全穀物的燕麥，但每包所含的糖便佔了一天建議攝取量的四分之一。伍斯說，桂格這款燕麥片容量並不大，但每包就含有12克的糖。

Nature's Path 有機即食燕麥片。取自Walmart
Nature's Path 有機即食燕麥片。取自Walmart

4 Nature's Path 有機即食燕麥片 (附楓糖漿)

每包含160卡路里、2克脂肪(0克飽和脂肪)、80毫克鈉、31克碳水化合物 (3克纖維素、8克糖)、4克蛋白質

消費者可能很容易被這款燕麥片吸引，因為它強調是有機的，但是在出手購買前最好再想一想。伍斯說，這讓人以為Nature's Path成分會比較好，但仔細看營養成分標籤，它和桂格完全一樣，對奉行減糖飲食的人來說，這一包仍含有8克的糖。

KIND 燕麥片。取自Target
KIND 燕麥片。取自Target

5 KIND 燕麥片 (附黑巧克力、杏仁)

每包含170卡路里、6克脂肪(1.5克飽和脂肪)、125毫克鈉、28克碳水化合物 (4克纖維素、9克糖)、5克蛋白質

如果你喜歡KIND的能量棒，可能會注意到不久前他們的燕麥片也上架了，其中成分有全穀類燕麥、半甜巧克力，讓這款燕麥片乍看之下還不錯，但事實並非如此。

無論如何，它含有的添加糖約是每日建議攝取量的16%，要購買時，最好看清楚這一點。

Kodiak 高蛋白即食燕麥片。取自Target
Kodiak 高蛋白即食燕麥片。取自Target

6 Kodiak 高蛋白即食燕麥片 (附楓糖漿)

每包含190卡路里、2.5克脂肪(0克飽和脂肪)、180毫克鈉、31克碳水化合物 (3克纖維素、10克糖)、12克蛋白質

Kodiak以生產高蛋白鬆餅粉而聞名，同時也生產各種的燕麥片，就像這款搭配著楓糖漿的燕

麥片，正如伍斯所說的，這款卡路里不到200的燕麥片，比較像是點心、而不是早餐。

此外，每包含有9克的添加糖，約是每日建議攝取量的三分之一，而蛋白質高達12克，或許可以增加不少飽足感。

Purely Elizabeth Superfood 燕麥杯。取自品牌官網
Purely Elizabeth Superfood 燕麥杯。取自品牌官網

7 Purely Elizabeth Superfood 燕麥杯 (附香草核桃)

每包含230卡路里、6克脂肪(0.5克飽和脂肪)、190毫克鈉、37克碳水化合物 (5克纖維素、7克糖)、9克蛋白質

這是一款比較特別的燕麥片，含有膠原蛋白的成分，此外超過200卡路里的高熱量，讓它比較像是早餐，當然添加糖的含量也不少。

此外，如果你注意到成分表中有香草粉，雖是為了增加風味，但實在不需要在這類傳統早餐裡添加這味道。

蛋白質 核桃 美食

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