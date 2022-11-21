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感恩節大餐有變化 商家別出心裁 百味火雞大受歡迎

編譯陳韻涵／即時報導
感恩節餐點出現多種變化，商家別出心裁，發揮創意推出各式火雞相關餐點。取自臉書@Macy's Place Pizzeria
感恩節餐點出現多種變化，商家別出心裁，發揮創意推出各式火雞相關餐點。取自臉書@Macy's Place Pizzeria

感恩節餐點出現多種變化，商家別出心裁，發揮創意推出各式火雞相關餐點，廣受歡迎。

紐約州水牛城地區的「梅西披薩」(Macy's Place Pizzeria)老闆亞齊(Nick Argy)提供從果醬到雞柳等各式配料讓顧客自由挑選，如今他把創意提升到感恩節餐點的全新層次。

亞齊把傳統感恩節大餐的要素，包括火雞、肉汁、馬鈴薯泥、餡料、玉米和蔓越莓醬，全都放到披薩餅皮上。

亞齊說：「這是佳節衍生產品，或者我就是個怪咖。」

華爾街日報報導，亞齊並非鶴立雞群，反而是近年主流之一。

愈來愈多各種風格的餐廳推出感恩節餐點，結合各項元素，讓感恩節餐點更多元。 

紐約市的西班牙餐廳「索卡拉」(Socarrat)最近出現感恩節西班牙菜飯，以火雞為主，搭配胡桃南瓜和青豆等。

明尼蘇達州杜魯斯(Duluth)的墨西哥餐廳Burrito Union推出感恩節捲餅，內含火雞肉和傳統配料。

紐約市的另一間墨西哥餐廳「大衛王捲餅」(King David Tacos)則早在四年前，便於11月固定推出感恩節限定的Cranbirdy捲餅早餐，餐點內容包括火雞肉香腸、地瓜、蛋和起司搭配蔓越莓莎莎醬。 

「大衛王捲餅」老闆娘麗茲·索羅門·德威爾(Liz Solomon Dwyer)說：「眾所周知Cranbirdy回歸，顧客都會點。」

感恩節變化餐點的趨勢不僅止於餐廳，以奇特口味著稱的碳酸飲料公司「瓊斯蘇打」(Jones Soda)今年讓「火雞肉汁蘇打」回歸市場，這項商品之前僅偶爾出現。

行銷主任湯姆森(Curt Thompson)解釋，「火雞肉汁蘇打」是由天然調味製成且是蔬食友善的產品，「沒有火雞受到傷害」。

全國連鎖的冰淇淋商店Salt & Straw每年都會推出極具創意且甜鹹兼具的感恩節限定商品，今年推出感恩節派，且不只有感恩節主題的南瓜與薑餅派口味，還有烤桃子搭配鼠尾草玉米麵包餡、派克賓館麵包卷(Parker House roll)佐鹹奶油，以及火雞口味的蔓越莓醬焦糖火雞。

墨西哥 紐約市 梅西

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