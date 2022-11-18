南瓜派吃膩了？感恩節點心換成地瓜派如何

南瓜派吃厭了？今年感恩節的點心，可以換成營養又美味的地瓜派。美聯社

南瓜派吃厭了？這個感恩節的點心，換成營養又美味的地瓜派如何？地瓜，又稱番薯，富含抗氧化的beta胡蘿蔔素，維他命C和鉀的含量也大，美國南方人很熟悉，北方人卻有點陌生，美聯社特地建議今年大家可以換個口味。

根據美聯社提供的食譜 ，地瓜派的做法一點都不複雜，8人份的派，先準備：3顆中型大小的地瓜 (約1.5磅)、冷藏的9吋派皮 (或自製)、3枚雞蛋 (大)、柑橘皮 (磨碎)、2/3杯糖、1/2茶匙肉桂粉、1/2茶匙薑粉、1/2茶匙鹽、1杯重奶油。若喜歡甜上加甜，可另備妥加糖的whipped cream (打發過的鮮奶油)。

地瓜派作法：

烤箱預熱到華氏350度，用叉子把地瓜戳幾個洞，放進去烤1.5小時，烤軟後，讓烤箱冷卻，再把地瓜拿出來放涼，還稍熱就把皮剝掉，用果菜機攪爛，再用壓粒器(ricer)壓成更細的地瓜泥，放到一個大碗裡。這樣加工出來的地瓜泥約有1.25-1.5杯。

若自製派皮，此時放進9吋烤盤，捏妥；若用買來的現成派皮，就直接放進烤盤。

派餡：把蛋和橘皮另攪一碗，倒進地瓜泥，加糖、肉桂粉、薑粉和鹽，整個攪勻，再慢慢倒入奶油，完全融合後，全部餡倒進派皮。

然後放入烤箱，烤50-60分鐘，直到派餡穩定。可以用尖刀插入中心部位，測試是否穩定，不沾黏乾淨出刀就表示OK了。剛出爐會有點膨脹，冷卻後會稍微下陷。放到冷卻架上，冷了就可放心享用，也可冷藏最多兩天。

冷卻的時間，剛好可以打鮮奶油，讓喜歡甜上加甜的人，享受最香甜可口的地瓜派！

對了，地瓜英文名sweet potato（甜馬鈴薯），容易和yam搞混，連有些店裡都混用，但本文所用的是地瓜、甘藷或番薯，不是澱粉更多、更乾也更大，但比較不甜的yam。美聯社說，做菜就用yam，做派，請選對地瓜。