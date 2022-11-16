火雞如何不烤得太乾？大廚傳授熟透又多汁的秘訣

感恩節快到了，家家必備的烤火雞，如何讓肉熟透又多汁，有幾項祕訣。取自Shutterstock

感恩節快到了，家家必備的烤火雞，如何讓肉熟透又多汁？名廚勒維特（Rob Levitt）說，火雞的黑肉比白肉難熟，兩肉都烤熟的時候，通常整隻就太乾了。要享受熟透且多汁的感恩節烤火雞，有幾項秘訣：

一、將整隻對半切開，攤平來烤，不但可以縮短烤熟的時間，還可烤得更均勻，曾任職白宮 的美食 作者印娜‧加頓（Ina Garten）料理任何禽類，都喜歡用這方法。

二、哪塊肉先烤熟，就先切下來，未熟的繼續進爐烤，當然，這樣就無法當著全桌食客的面，端出一隻完整的烤火雞，讓大家「好棒喔！」驚嘆之後再開切。勒維特因此建議下一招。

三、還沒全熟之前，把整隻從烤箱端出來冷卻一下，此時，餘熱仍在「烤」火雞，勒維特等人建議讓全隻火雞有時間全熟，就是此道理。至於何時端出烤爐？他建議最厚的雞胸肉達150度的時候，也就是黑肉部分大約155度或稍高溫 的時候。

四、享用之前，讓它出爐半小時到一小時，主人可以同時擺出其他的菜餚點心。有些專家主張不要用鋁箔紙包住火雞，因為鋁箔紙包住的溫度形同繼續烤它，即使只有半個鐘頭到一小時，很可能就會烤得過乾。

另外一個要點就是要選購「對」容易烤的火雞。趕在感恩節上市的火雞，不見得都是烤熟後仍維持美味多汁的肉品。KellyBronze主管凱利（Paul Kelly）說，市場出售的火雞，通常是短時間養到10-14磅的少年雞，肉裡面的脂肪還不夠多，烤熟後很難「天然多汁。」

凱利說，白肉火雞大概出生12周就宰殺了，銅色火雞要養半年才宰殺，稍有年紀的雞肉脂肪量較高，而脂肪是不易烤乾的要素。「火雞肉不好服侍，一旦溫度過高，很快就乾癟掉。」還有，長得慢的火雞肉反而比商業生產、快速成長的雞肉熟得快，因為肉裡面的脂肪導熱更快。

為了讓感恩節火雞美味多汁，他強烈建議烤的時候，隨時「測溫」，烤箱旁邊放一支溫度計，你會更有把握，讓滿桌親友讚嘆你的「烤火雞功力。」