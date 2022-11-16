我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會幕後: 習花數小時親自修改台灣問題談話要點

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領錢滾蛋

火雞如何不烤得太乾？大廚傳授熟透又多汁的秘訣

記者張聲肇 / 即時報導
感恩節快到了，家家必備的烤火雞，如何讓肉熟透又多汁，有幾項祕訣。取自Shutterstock
感恩節快到了，家家必備的烤火雞，如何讓肉熟透又多汁，有幾項祕訣。取自Shutterstock

感恩節快到了，家家必備的烤火雞，如何讓肉熟透又多汁？名廚勒維特（Rob Levitt）說，火雞的黑肉比白肉難熟，兩肉都烤熟的時候，通常整隻就太乾了。要享受熟透且多汁的感恩節烤火雞，有幾項秘訣：

一、將整隻對半切開，攤平來烤，不但可以縮短烤熟的時間，還可烤得更均勻，曾任職白宮美食作者印娜‧加頓（Ina Garten）料理任何禽類，都喜歡用這方法。

二、哪塊肉先烤熟，就先切下來，未熟的繼續進爐烤，當然，這樣就無法當著全桌食客的面，端出一隻完整的烤火雞，讓大家「好棒喔！」驚嘆之後再開切。勒維特因此建議下一招。

三、還沒全熟之前，把整隻從烤箱端出來冷卻一下，此時，餘熱仍在「烤」火雞，勒維特等人建議讓全隻火雞有時間全熟，就是此道理。至於何時端出烤爐？他建議最厚的雞胸肉達150度的時候，也就是黑肉部分大約155度或稍高溫的時候。

四、享用之前，讓它出爐半小時到一小時，主人可以同時擺出其他的菜餚點心。有些專家主張不要用鋁箔紙包住火雞，因為鋁箔紙包住的溫度形同繼續烤它，即使只有半個鐘頭到一小時，很可能就會烤得過乾。

另外一個要點就是要選購「對」容易烤的火雞。趕在感恩節上市的火雞，不見得都是烤熟後仍維持美味多汁的肉品。KellyBronze主管凱利（Paul Kelly）說，市場出售的火雞，通常是短時間養到10-14磅的少年雞，肉裡面的脂肪還不夠多，烤熟後很難「天然多汁。」

凱利說，白肉火雞大概出生12周就宰殺了，銅色火雞要養半年才宰殺，稍有年紀的雞肉脂肪量較高，而脂肪是不易烤乾的要素。「火雞肉不好服侍，一旦溫度過高，很快就乾癟掉。」還有，長得慢的火雞肉反而比商業生產、快速成長的雞肉熟得快，因為肉裡面的脂肪導熱更快。

為了讓感恩節火雞美味多汁，他強烈建議烤的時候，隨時「測溫」，烤箱旁邊放一支溫度計，你會更有把握，讓滿桌親友讚嘆你的「烤火雞功力。」

白宮 高溫 美食

上一則

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

延伸閱讀

芝加哥感恩節火雞量少價揚 每磅貴0.3元

芝加哥感恩節火雞量少價揚 每磅貴0.3元
麥當勞11月19日到芝城華埠 分送免費火雞

麥當勞11月19日到芝城華埠 分送免費火雞
民調顯示：得獨立選民者得天下 不少人被川普言論嚇跑

民調顯示：得獨立選民者得天下 不少人被川普言論嚇跑
凱利連任亞利桑納州參議員 籲團結「放下大選陰謀論」

凱利連任亞利桑納州參議員 籲團結「放下大選陰謀論」

熱門新聞

此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

2022-11-08 10:20
黑色星期五購物優惠比往年都提早啟動，現在正是搜尋黑五最佳目標的時刻。取自pexels

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

2022-11-11 10:44
「非當令」食材和「缺乏誠意」的菜單是大廚眼中最不值得的開胃菜。Shutterstock

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

2022-11-11 10:46
女性心臟病發的症兆也可能和男性不同，例如疲倦和暈眩，宜留意才不會錯過及早診斷、治療的機會。Shutterstock

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

2022-11-15 10:10
好市多 標榜價格低廉，但展售的商品幾乎都是批發包裝，數量大，購物前若不妥善規劃，最後反而花更多錢。取自Shutterstock

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

2022-11-14 10:32
想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物。Getty Images

一元店購物 3個少為人知的額外好處

2022-11-09 10:13

超人氣

更多 >
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜
從拜習會細節 看美中過招爭話語權

從拜習會細節 看美中過招爭話語權