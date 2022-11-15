義大利麵醬自製的好還是買現成 網友這樣說

根據調查，有55%的美國人經常吃義大利麵，這個數字僅次於義大利人的81%。取自Shutterstock

奇怪嗎？美國人竟然超愛義大利 麵。根據2022年的一項調查，有55%的美國人經常吃義大利麵，這個數字僅次於毫無懸念、義大利人的81%。義大利麵是最容易料理的食物之一，也是最能隨心所欲客製化的料理，並且輕易就能在超市買到各式各樣的義大利麵醬。或許有些人認為，最好的烹飪方式是買一罐現成的醬，倒入鍋內加熱，再放入煮好的義大利麵拌勻即可；但也有人認為，這簡直是對義大利麵的「褻瀆」。

網路上有許多討論如何製作更好的義大利麵醬，而大家一致公認應該要自己製作；其中一位說，自己從來沒嘗過罐裝的義大利麵醬能夠勝過自家製作的，有人附和說，他自己做的醬風味遠勝於市面上號稱的最佳義大利麵醬，當然也有人委婉地認為，這要看是否有時間去親手製作。

當然，TikTok社交網站上也起了推波助瀾的功效，共有上千支影片分享如何煮義大利麵，得到2千2百多萬網友的關注。

如何自製義大利麵醬

一名叫Hazan的網友所提供的食譜 十分簡單，只需要一罐去皮的番茄、5湯匙奶油、少許的鹽和一顆切半的洋蔥，將所有材料放入鍋內，打開鍋蓋熬煮45分鐘。實際照著食譜去做，發現奶油讓醬料閃閃誘人，放入義大利麵後，滋味確實可口，而且素食者也可食用。

在紐約時報 介紹烹飪的網站上，也有976名網友對這道食譜做出回應，即使這是Hazan生平初試啼聲開發出的食譜，但這道純粹、簡單的番茄義大利麵醬也足以讓她聲名大噪了。

利用現成的義大利麵醬

從烹飪的角度來看，自製義大利麵醬確實是一個絕妙的體驗，熬製醬料時所散發出的香味，足以吸引全家人聞香而至。

而市售的Bertolli生產的番茄醬(Tomato & Basil Sauce)，成分有番茄汁、海鹽、檸檬酸、氯化鈣和其他，以及去皮的番茄。喜歡醬料帶著濃稠番茄味的人，Bertolli每罐售價$3.99的義大利麵醬也能滿足需求了。

買現成的醬料當然省事許多，雖然無法像自製的帶著誘人的光澤與香氣，但也能達到不錯的水平，而售價合理的Bertolli番茄義大利麵醬，自然能攻佔多數家庭的餐桌，看來方便與否還是自製與現成醬料最大的決勝關鍵。