我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

貝佐斯身家逾1240億元 透露將捐出大部分財產

健康食材三文魚 大廚教你如何聰明選購

編譯柯立偉／即時報導
挑選優質的三文魚與如何烹飪三文魚一樣重要。取自unsplash
挑選優質的三文魚與如何烹飪三文魚一樣重要。取自unsplash

三文魚含有豐富蛋白質、Omega-3脂肪酸和能促進新陳代謝的礦物質，是許多人家餐桌上常見的健康食材，且多樣化的料理方式讓很少人會對三文魚感到厭倦；不過，挑選優質的三文魚就與如何烹飪三文魚一樣重要，美食刊物「Eat This, Not That！」採訪了多位大廚，教導讀者如何挑選優質的三文魚

1. 不要糾結野生或養殖：通常野生鮭魚比養殖鮭魚在市場上更受歡迎，但門羅炸雞店(Monroe's Hot Chicken)老闆懷特(Larry White)表示，這兩種來源的三文魚各有各的好處，彼此無法取代；他說：「養殖三文魚成本較低，是傳統野生三文魚的可持續性替代品，且養殖三文魚的油脂較豐富，野生三文魚則含有較多的鈣、鋅、鉀。」

2. 三文魚應該是紅色的：顏色與濕度是判斷一隻三文魚是否新鮮的基本功；懷特表示，一隻三文魚身上不應該有任何紅色以外的顏色的斑點，整體就該是從輛紅色到深紅色的色系，不要買看起來就白掉的三文魚。

3. 三文魚沒有腥味：三文魚是一種沒有魚腥味的魚種，再怎麼新鮮都沒有魚腥味；紐約La Grande Boucherieh餐廳主廚狄亞茲(Hector Diaz)表示，三文魚聞起來是海洋的味道，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也指出，一條聞起來有腥味的三文魚已經腐爛了，無法安全食用。

4. 三文魚緊緻且濕滑：所有大廚都同意糊掉的三文魚絕對不新鮮，新鮮的三文魚肉質應該非常緊密；此外，如果三文魚已經處理好(即已剁頭、去尾、削鱗片、清內臟)，順著腹部摸下去應該會感到非常濕滑。

5. 當季三文魚最新鮮：喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)Clutch餐廳主廚杰威爾(George Jewell)表示，三文魚產季約當每年5至9月，這段時間買到的三文魚最為新鮮；但如果在這以外的時間也想吃三文魚，最好買經過冷凍的三文魚，因為可以保持三文魚的風味及肉中豐富的營養素，不過要注意冷凍三文魚的包裝可能隱藏魚腥味。

6. 不要買經過「冷凍、解凍、再冷凍」的三文魚：杰威爾表示，如果冷凍鮭魚的包裝是透明的，最好看一眼肉的色澤是否有冰晶或凍傷的痕跡，這是這條三文魚經歷過「冷凍、解凍、再冷凍」過程的特徵。

7. 眼睛清澈、魚鰭完整：如果你喜歡買整條三文魚回去自己動手，就要注意一下三文魚的眼睛是否「清澈但無光澤」；狄亞茲表示，三文魚的眼睛若有光澤代表曾在室溫空間待過一段時間，這會讓新鮮度下降，同時魚鰭最好沒有任何撕裂的痕跡。

喬治亞州 食品暨藥物管理局 亞特蘭大

上一則

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

延伸閱讀

華埠積臣街、Kearny街高危路口 改為自由通行道

華埠積臣街、Kearny街高危路口 改為自由通行道
伊州務卿候選人詹雅斯：勝選設華埠辦公室

伊州務卿候選人詹雅斯：勝選設華埠辦公室
休士頓清潔工水瓶內洗生殖器 女被染性病

休士頓清潔工水瓶內洗生殖器 女被染性病
國家衛生研究院11年研究：常用直髮膏小心子宮內膜癌

國家衛生研究院11年研究：常用直髮膏小心子宮內膜癌

熱門新聞

此時正是家家戶戶開始張羅感恩節、聖誕節用品，好市多11月上架的新產品更值得留意。取自Shutterstock

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

2022-11-08 10:20
黑色星期五購物優惠比往年都提早啟動，現在正是搜尋黑五最佳目標的時刻。取自pexels

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

2022-11-11 10:44
「非當令」食材和「缺乏誠意」的菜單是大廚眼中最不值得的開胃菜。Shutterstock

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

2022-11-11 10:46
有多少張信用卡才算太多？要看每個人的理財習慣、還款能力和需要多張信用卡的理由而定。取自pexels

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

2022-11-07 11:50
想要節省日常必需品的花費，其中最好的方法便是在一元店購物。Getty Images

一元店購物 3個少為人知的額外好處

2022-11-09 10:13
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。取自pexels

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

2022-11-06 12:05

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助
LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命
為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？