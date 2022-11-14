健康食材三文魚 大廚教你如何聰明選購

挑選優質的三文魚與如何烹飪三文魚一樣重要。取自unsplash

三文魚含有豐富蛋白質、Omega-3脂肪酸和能促進新陳代謝的礦物質，是許多人家餐桌上常見的健康食材，且多樣化的料理方式讓很少人會對三文魚感到厭倦；不過，挑選優質的三文魚就與如何烹飪三文魚一樣重要，美食刊物「Eat This, Not That！」採訪了多位大廚，教導讀者如何挑選優質的三文魚。

1. 不要糾結野生或養殖：通常野生鮭魚比養殖鮭魚在市場上更受歡迎，但門羅炸雞店(Monroe's Hot Chicken)老闆懷特(Larry White)表示，這兩種來源的三文魚各有各的好處，彼此無法取代；他說：「養殖三文魚成本較低，是傳統野生三文魚的可持續性替代品，且養殖三文魚的油脂較豐富，野生三文魚則含有較多的鈣、鋅、鉀。」

2. 三文魚應該是紅色的：顏色與濕度是判斷一隻三文魚是否新鮮的基本功；懷特表示，一隻三文魚身上不應該有任何紅色以外的顏色的斑點，整體就該是從輛紅色到深紅色的色系，不要買看起來就白掉的三文魚。

3. 三文魚沒有腥味：三文魚是一種沒有魚腥味的魚種，再怎麼新鮮都沒有魚腥味；紐約La Grande Boucherieh餐廳主廚狄亞茲(Hector Diaz)表示，三文魚聞起來是海洋的味道，聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)也指出，一條聞起來有腥味的三文魚已經腐爛了，無法安全食用。

4. 三文魚緊緻且濕滑：所有大廚都同意糊掉的三文魚絕對不新鮮，新鮮的三文魚肉質應該非常緊密；此外，如果三文魚已經處理好(即已剁頭、去尾、削鱗片、清內臟)，順著腹部摸下去應該會感到非常濕滑。

5. 當季三文魚最新鮮：喬治亞州亞特蘭大 (Atlanta)Clutch餐廳主廚杰威爾(George Jewell)表示，三文魚產季約當每年5至9月，這段時間買到的三文魚最為新鮮；但如果在這以外的時間也想吃三文魚，最好買經過冷凍的三文魚，因為可以保持三文魚的風味及肉中豐富的營養素，不過要注意冷凍三文魚的包裝可能隱藏魚腥味。

6. 不要買經過「冷凍、解凍、再冷凍」的三文魚：杰威爾表示，如果冷凍鮭魚的包裝是透明的，最好看一眼肉的色澤是否有冰晶或凍傷的痕跡，這是這條三文魚經歷過「冷凍、解凍、再冷凍」過程的特徵。

7. 眼睛清澈、魚鰭完整：如果你喜歡買整條三文魚回去自己動手，就要注意一下三文魚的眼睛是否「清澈但無光澤」；狄亞茲表示，三文魚的眼睛若有光澤代表曾在室溫空間待過一段時間，這會讓新鮮度下降，同時魚鰭最好沒有任何撕裂的痕跡。