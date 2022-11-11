這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

「非當令」食材和「缺乏誠意」的菜單是大廚眼中最不值得的開胃菜。Shutterstock

大廚眼中最不值得的開胃菜有哪些？「非當令」的食材，和「缺乏誠意」的菜單，最好別叫。

芝加哥 Longman & Eagle餐廳主廚莫逖卡（Brian Motyka ）說，例如寒冬時節還推出義大利 卡樸瑞瑟沙拉（Caprese salad），番茄和九層塔都不是冬季成熟的植物，就如盛夏推出蘆筍沾荷蘭醬，「我絕對避免。」

深秋季節可叫的前菜有斑紋南瓜（ delicata squash）、蘋果和菊苣（endive ）等，何必叫非當季出產的卡樸瑞瑟沙拉？莫逖卡說，「本地、當令的農產品味道當然最好。」

生蠔和蝦子也是極講究新鮮度的開胃菜，想到這兩道菜出過多少問題，還是聽大廚的，乾脆跳過去，考慮別的。

生蠔是極講究新鮮度的開胃菜，最好跳過去，考慮別的。Shutterstock

沃斯堡卓佛飯店97西廚餐廳主廚摩根（Grant Morgan）說，「如果你看不到海，或在不是專長海鮮的餐廳，菜單上又不是沒別的好選，我會避開這兩樣，你的肚子會感謝我的。」

馬力歐溫泉旅館 主廚杜仙能（Eric Duchene）也主張，盡量避免享用殼已挖開的生蠔，「這種生蠔已冷藏一段時間，朝它們身上滴一點檸檬汁下去，沒有反應，就不是當天撬開殼的。預先開殼的生蠔可能看起來肥嘟嘟的，味道很苦。」

丹佛哈爾仙飯店Local Jones餐廳點心主廚克萊恩（Saura Kline）特別提醒讀者，絕對不要上「周一大特價1元生蠔」的當，「海鮮業者周末都不營業，餐廳推出這好康，顯然是要把過時的老舊海鮮處理掉。」

鮮蝦雞尾酒也是一道難以保鮮的開胃菜。Shutterstock

鮮蝦雞尾酒也是難以保鮮的開胃菜，芝加哥喜來登大飯店束拉餐廳副主廚查德維克（Paul Chadwick）說，他在外面吃飯，絕對不點這道開胃菜，理由是家裡自己做極其容易，成本又低。

要點蝦類開胃菜，也要點「複雜、有創意」的料理法，他說，例如煮得熟度剛好，沾紐澳良式烤肉醬配上脆脆的蒜蓉烤麵包。