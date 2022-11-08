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4個月漲3次 星巴克咖啡怎麼買最划算？

記者朱敏梓、王若然陳開／洛杉磯即時報導
受到通貨膨脹和供應鏈短缺，以及不斷上漲的勞動力成本影響，星巴克在四個月內三次調高價格。取自pexels
受到通貨膨脹和供應鏈短缺，以及不斷上漲的勞動力成本影響，星巴克在四個月內三次調高價格。取自pexels

受到通貨膨脹和供應鏈短缺，以及不斷上漲的勞動力成本影響，星巴克在四個月內三次調高價格，自2021年10月和2022年1月連續漲價兩次後，就在2月，星巴克咖啡CEO Kevin Johnson宣布調高部分咖啡價格，幅度依地區而定。

根據數據，2022 年大多數星巴克飲品價格與上一年相比，上漲了 0.30 元至 0.70 元。雖然根據地區會略有不同，平均價格上漲了 9.85%。以星巴克特大杯美式黑咖啡為例，2021年的價格是2.45元，今年的價格則是2.95元。不止飲品，星巴克的食物價格也上漲，以Sausage, Cheddar & Egg Sandwich 為例，價格上漲至 4.75 元，比一年前上漲 20.25%。

有細心民眾也發現，星巴克最近又默默漲價了。家住南加的俞女士表示，由於每天都要點一杯星巴克超大杯（venti）冰拿鐵，所以對價格較敏感，注意到就在11月初，星巴克拿鐵漲價了，前一天還是4.95元，第二天就漲到5.25元。

在物價飛漲的當下，星巴克的漲價幅度遠遠超過工資漲幅，雖然只是一杯幾塊錢的咖啡，但是日積月累，也是一筆不小的開支，在這個時候，掌握星巴克省錢攻略，能省下不少錢。

要想在星巴克省錢，首先需要成為會員，這樣每次購買星巴克飲品或者食物時，都可以獲得積分，這些積分可以換取免費飲品，每150積分就可以換取一杯飲品，大小和種類無限制。成為會員還可享受「Double Star Day」優惠，即在雙重積分日，購買一切商品都可獲得雙倍積分。在生日當天，星巴克還會為會員送上額外的生日獎賞（Birthday Reward ）作為禮物。除了賺取積分外，會員還可以獲得免費無限續杯，不過續杯只限普通咖啡和茶飲料，並且星巴克規定，必須在店裡喝完才可以免費續杯。

需要注意的是，星巴克還經常推出「快樂時光」（Happy Hour）優惠，通常「快樂時光」 都是在星期四下午2點至7點，每月可以享受一次買一送一的指定飲品優惠。許多人不知道的是，為了支持環保，星巴克規定，凡是顧客自帶可重複使用的環保杯，即可獲得10美分的優惠。

除了以上這些省錢小妙招，星巴克還提供許多免費服務，例如很多民眾經常會去店裡買瓶裝水，而在星巴克，可以要一杯免費的過濾水。此外，有寵物的民眾，千萬別錯過星巴克特意為狗狗準備的「甜蜜」飲品Puppuccino，這是一杯和espresso同等容量的的低脂鮮奶油杯，對狗狗的健康不會產生負擔，最重要的是，這完全不要錢。

對於那些單價比較高的飲品，民眾還可以選擇點917毫升的超大杯裝（Trenta），相當於兩杯中杯（Grande）的量。點一杯的錢分兩杯喝，和朋友分享，也是相當划算。

星巴克 咖啡 供應鏈

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