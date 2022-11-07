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英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
英國培植出的紫番茄，明年在美國也吃得到。取自Norfolk Plant Science
英國培植出的紫番茄，明年在美國也吃得到。取自Norfolk Plant Science

除了一上市就讓人為之瘋狂、造成搶購熱潮棉花糖葡萄 (cotton candy grapes) 和熱帶潘趣酒口味的草莓 (tropical punch-flavored strawberries) 外，幾種特殊的水果將出現在超市貨架上，但其中這一種應該是最新奇的。

媒體報導，美國農業部 (USDA) 動植物衛生檢驗署(APHIS) 日前宣布已批准一種由英國諾福克植物科學研究機構 (Norfolk Plant Sciences) 以基因改造培植出的紫色番茄。

農業部表示，這種子番茄或許能夠適合且安全地在美國種植，而且對其他已在美國栽種的番茄，不致增加植物病蟲害的風險。

不過，別被紫番茄的外表給騙了，它也含有大量的營養，除了亮眼的紫色外皮，這款水果被改良成含有高度營養，尤其是花青素 (富含抗氧化劑的色素，形成藍莓、黑莓的深色外皮)。

美國農業部的批准，是英國東安格里亞大學 (University of East Anglia) 教授、生化學家凱西．馬丁 (Cathie Martin) 經過15年的努力所換來的。她第一次介紹這種富含花青素的紫番茄，是在2008年，而為了培育出這種水果，馬丁投身研究植物色素已超過20年。她利用基因轉換機制，從金魚草上取得基因，並獲得重大突破。

馬丁和她的同事們發現有癌細胞的實驗鼠在吃了紫色番茄後，比吃一般番茄的老鼠存活時間多30%，他們也發現，紫色番茄的保質期比紅色番茄多了一倍。

諾福克植物科學研究組織在美國的商業推廣部門主管納珊．龐普林(Nathan Pumplin)表示，為了廣泛追蹤這項成就，紫番茄預定將於2023年在美國上市。

馬丁激動地表示，這個結果實在太棒了，她從來沒想到能有這一天，現在距離她實現分享健康紫番茄、讓更多人吃到它的夢想僅有一步之遙。對紫番茄有興趣的讀者，不妨拭目以待。

農業部 英國 癌細胞

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