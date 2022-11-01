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年歲漸增 5種聰明飲食習慣增加肌肉力

編譯徐薏茹／即時報導
養成良好的飲食習慣，有助於肌肉增長。取自pexels
養成良好的飲食習慣，有助於肌肉增長。取自pexels

研究表明幾十年的肌肉組織流失與慢性健康狀況有關，如糖尿病、心臟病，以及衰弱、倦怠和跌倒。這種與年齡相關的骨骼肌與體力流失狀況，專業術語稱為「肌少症」(Sarcopenia)，通常在40歲後開始。

幸虧這種症狀可以預防甚至可能逆轉，重量訓練(strength training)顯然是其中一個有效方法，但身體若缺乏正確的燃料，光靠舉重難以增加肌肉，因此建立對的飲食習慣相當重要。Eat This, Not That！網站整理出以下五個有助於肌肉增長的飲食習慣供參考：

1. 吃得夠

想要塑身的人常限制自己的卡路里攝取量，但如果目標是增肌，這麼做可能反而造成反效果，達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)的運動營養師艾咪．古德森(Amy Goodson)指出，若想要增加肌肉重量，必須著重於攝取適量的卡路里，達成熱量盈餘(Caloric Surplus)。

許多人只認為蛋白質是增肌的關鍵，但事實上，專家表示均衡的飲食才是更可靠的辦法，並建議讓飲食更多樣化。

2. 每餐吃點蛋白質

營養學專家伊莉莎白．瓦德(Elizabeth Ward)表示：「大部分人在晚餐時吃進大部分的蛋白質，但研究顯示蛋白質攝取分散於一天的飲食中，肌肉組織更容易增長。」

她建議每公斤體重每日攝入1.2到1.6克的蛋白質，舉例來說，160磅重的人應該攝取約88克到117克的蛋白質。

3. 選擇完全蛋白質

瓦德建議選擇瘦肉動物食品，如蛋、瘦牛肉、家禽肉、海鮮，以及低脂乳製品，如卡特基乳酪(cottage cheese)、牛奶、希臘優格等都是優質的完全蛋白質(Complete Protein)來源。完全蛋白質意即含有所有人體增長肌肉需要的胺基酸。瓦德指出：「動物性食物富含胺基酸白胺酸，刺激肌肉細胞生長。」

植物性食品同樣含有幫助生長肌肉的蛋白質，如豆腐、毛豆、無糖豆漿等大豆食品亦提供完全蛋白質。

4. 攝取高品質的碳水化合物

碳水化合物是人體的重要能量來源，提供一系列維生素、礦物質、抗氧化劑以及纖維。

營養專家喬娜·布爾迪奧斯(Johna Burdeos)說：「當你限制飲食中的碳水化合物，便會消耗肝糖或身體儲存的糖來獲取能量，限制碳水化合物會造成肌肉流失，沒有碳水化合物作為能量，代表你的身體必須開始分解自己的肌肉獲取能量。」

5. 營養補充時機

補充營養的時機也相當重要。專家建議在做阻力訓練前一小時進食，食物應當含有充足的碳水化合物，給予身體能量；鍛鍊後則應該攝取高蛋白食物。

蛋白質 肌肉 心臟病

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