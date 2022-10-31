冷天吃辣最過癮 營養專家：這6款辣醬可安心食用

辣醬市場越來越大，品質良窳誰決定？專家說真材實料、少防腐劑，這兩大原則最重要。取自pexels

微辣？很辣？超辣？辣醬市場越來越大，品質良窳誰決定？專家說真材實料、少防腐劑，這兩大原則最重要，因為享受口味之餘，健康意識不能丟一旁。

「要吃飽也要苗條」（ Finally Full, Finally Slim ）作者楊莉莎（Lisa R. Young）說，決定辣醬品質的，是材料，「辣椒是主材料，醋、檸檬、萊姆、香料和鹽，甚至醃漬蔬菜 和水果都可能入味，我個人偏愛有醃菜和水果味道的。」

「運動營養規則彙編」（The Sports Nutrition Playbook）作者古德森（Amy Goodson）認為好的辣醬由整顆辣椒、洋蔥、蒜頭、香料做成，若再加上胡蘿蔔、菠菜、番茄甚至酪梨，營養價值就更豐富了。

古德森提醒讀者，選購辣醬時，要注意標出的防腐劑和其他添加劑成分，若太多，為了健康，可考慮換個牌子。例如，增稠劑三仙膠（Xanthan gum，俗稱玉米糖膠）吃多了肚子不舒服，苯甲酸鈉（sodium benzoate）鹽可能造成發炎。

以下6種辣醬，是營養界大致認可的名牌產品：

1. Tabasco：1868年上市迄今，尤其是「原版紅辣醬」（Original Red Pepper ）口味，歷久不衰，可能因為廠商遵照原版食譜 ，只用辣椒、醋和鹽三樣材料。楊莉莎說，鹽分只有35毫克，講究口味單純和健康的人，不妨一試。

2. Crystal Hot Soure：醬如其名，清楚明白，也只用牛角椒、蒸餾醋和鹽三樣原料，毫無防腐劑和添加劑。

3. Melinda's Original Habanero Hot Sauce：鹽分不高，僅80毫克，卻含胡蘿蔔、蒜頭和萊姆 -- 有益健康的食材。

4. TrueMade Foods Veggie Sriracha (Veracha)：強調「素食」的是拉差醬，雖然是甜辣醬，卻保證不是加糖才甜，有蔬菜而富含維他命。

5. Secret Aardvark Habanero Hot Sauce：加勒比海和德州、墨西哥 口味，胡蘿蔔和番茄之外，最特別的是芥末。

6. Herdez Avocado Hot Sauce：有辦法讓酪梨變成「油膩辣」，因為黏果酸漿（tomatillos）、香菜（芫荽）和洋蔥本身就很「異國風味。」