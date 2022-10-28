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你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
注意日常生活中喝的飲料，避免危害健康。取自pexels
注意日常生活中喝的飲料，避免危害健康。取自pexels

每天日常生活中所喝的飲料，注意它們所含的成分以及製造過程，以免危害健康。以下是營養學家認為應該立刻停止再喝的12類飲品：

1 經過高溫殺菌的果汁

果汁最大的問題是，一兩杯便含有超過我們一天所需要的水果，而且這類水果所含的糖分幾乎等於一餐飯的卡路里，而且你或許不應該、絕對不要一口氣喝下一杯柳橙汁。市售經過高溫殺菌的果汁，少了水果中所含的纖維素、蛋白質和脂肪，營養一點都不均衡。

2 普通牛奶

普通牛奶和有機牛奶的差異在於，普通牛奶可能含有雌激素，來自乳牛打的荷爾蒙，專家擔心這種高劑量的荷爾蒙和多種罹癌風險有關，某些研究指出，喝牛奶可能會增加罹患乳癌、卵巢癌和子宮癌的風險，這也是營養學家伊莎貝‧史密斯 (Isabel Smith) 建議喝有機牛奶，特別是喜歡喝牛奶的人。

3 加糖的植物奶

的確，植物奶是乳糖不耐症者的福音，可以在吃麥片、喝咖啡、吃餅乾時享用牛奶，但許多受歡迎的品牌植物奶卻空有熱量、有些甚至含有鹿角菜膠 (carrageenan) ，一種自海藻中萃取、可增加黏性的凝膠劑，可能干擾我們的消化系統。史密斯建議，喝不加糖或香草口味的有機植物奶或非基因改造的植物奶。

4 零卡、含代糖飲料

如果一種味道好的東西，但卻好得太不真實，它們可能是：喝起來是甜的運動飲料、冰茶，以及標榜零卡路里的碳酸飲料，但有化學、人工色素和代糖。這些能滿足你對甜食的喜愛，卻不能真正滿足你，最好檢視一下標籤上的成分表，史密斯說，根據最新研究，它們可能擾亂腸道細菌的平衡—這對維持體重扮演重要角色。安全起見還是喝水，可以加點檸檬或冷凍莓果增加些風味。

5 一般可樂

一般的碳酸飲料以糖來增加風味，但只有卡路里、沒有任何營養。深色的碳酸飲料可能含有磷酸 (phosphoric acid)，會降低身體對鈣的吸收，讓骨骼變脆弱疏鬆，增加受傷和罹患骨質疏鬆症的風險。如果你還是執意要喝碳酸飲料，就去找含糖量最低的來喝；史密斯建議，最好確認是自然風味，沒有添加化學成分。

6 大杯咖啡

一大杯咖啡可以明顯振奮精神，但撐過了早上，所有的咖啡因會讓睡眠時間和神經系統混亂。如果一大早沒有咖啡，眼睛便睜不開，至少減量，或是將咖啡因減半。

7 調好的酒精飲料

預先調好、裝瓶的雞尾酒超級方便，而且是個絕佳的點子，但其中所含的防腐劑和更多的糖，是任何正常人在酒吧所喝不到的。與其喝現成調好的瑪格麗特，不如在家用龍舌蘭酒加一點萊姆汁和蘇打水，或是到酒吧現點一杯。

8 增肌高蛋白飲品

除非你是一名超級運動員，否則應該不需要特別補充高蛋白飲品(多數女性一天只需要46克)。更何況從肉類等食物中攝取蛋白質，比在實驗室裡製造的替代品安全得多，這些高蛋白飲品含有糖、和天知道是些甚麼成分的香精。史密斯說，如果你是果昔擁護者，並且喜歡喝高熱量飲品，就試著喝沒有味道的蛋白粉、不加糖的杏仁奶和沒有添加任何東西的綜合果汁。

9 運動飲料和電解質飲料

這類飲料含有人工色素和代糖，根本稱不上是食物，對非運動員而言，在健身房汗流浹背之後，想要補充水分的話，可以喝水或是喝未加味的椰子水，椰子水含天然電解質、並且沒有任何添加劑。史密斯說，只有需要耐力的運動員才要喝運動飲料。

10 塑膠瓶裝的熱水

熱會讓塑膠分解，專家擔心會導致化學物質溶入水中，如果經常喝到受汙染的水，會擾亂身體的荷爾蒙，增加罹癌風險以及生育問題。

11 碳酸水

碳酸水蘇打水不同，後者只有水和氣泡，碳酸水和一些礦泉水可能暗藏納成分，每瓶最多達50毫克。如要喝碳酸水，就找有天然風味、不含鈉和化學添加物的產品。史密斯說，別全靠喝氣泡水來補充水分，它們的補水效果比直接喝水要差。

12 濃縮還原果汁

濃縮還原」是「經過處理」的一種好聽的說法，史密斯解釋說，這意味著產品可以包含不確定的化學成分和多餘的糖；通常新鮮的果汁，永遠是比較好的選項。

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