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紐約最貴中餐廳 品嘗19道美食 518元起跳

編譯陳韻涵／即時報導
「小國宴」隱身紐約50街一處沒有窗戶的餐廳，需要事先預約並按門鈴才得其門而入。取自Chef Guo網站
「小國宴」隱身紐約50街一處沒有窗戶的餐廳，需要事先預約並按門鈴才得其門而入。取自Chef Guo網站

紐約人都知道，市區那些頂級餐館和絕佳用餐體驗就近在眾目睽睽眼下，市中心的頂級中餐廳「小國宴」(Chef Guo)正是如此。

「小國宴」隱身於50街一處沒有窗戶的餐廳，需要事先預約並按門鈴才得其門而入，一場優雅的中式餐宴復刻展開，而掌廚的便是對中餐情有獨鍾的大廚郭文俊(Guo Wenjun)。

「小國宴」19道菜要價518元的體驗從服務員引導客人穿過石馬柱便開始，那不是「華館」(P.F. Chang)的裝飾，而是值得拍下來貼在社群媒體上炫耀的精緻雕刻。

桌邊有手繪充電器、龍黃鍍金瓷器，餐廳內播放著和緩的中國古典樂曲。 

「小國宴」的餐點精緻，讓賓客每一口都得以嚐到比眼見食材更豐富的滋味。

開胃菜「蝴蝶愛上花」(Butterfly Falls in Love)美得就像能吃的藝術品，白瓷上放著可食用的腐皮花，一旁有粉蝦冷盤，搭配苦瓜、黑豆和鹹鯷魚乾。

餐點與時並進，有鵝肝和松露佐陰陽湯、煙燻鴨胸，以及以炸麵線點綴的海鱸魚和日式米菓配肉等，最後以坐在迷你竹鞦韆上的柳橙，為這場視覺、味覺與嗅覺的豐盛饗宴畫下句點。 

用餐期間，「小國宴」準備搭配餐點的三種茶類，可無限回沖；酒可自備，酌收費用。

「小國宴」當天採購食材，並在廚房準備餐點，因此菜單品項可能隨季節變化，不另行通知。

館內有兩張頂級大桌，可供晚餐兩時段晚間6時和晚間8時30分預約，可透過Tock訂位。

「小國宴」掌廚的是對中餐情有獨鍾的大廚郭文俊。取自Chef Guo網站
「小國宴」掌廚的是對中餐情有獨鍾的大廚郭文俊。取自Chef Guo網站

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