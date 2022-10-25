這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

不論是為了方便、或是懶得清洗新鮮的食物，冷凍食品越來越受到民眾青睞。取自pexels

食物總是吃新鮮的比較好，但這幾種食物一旦冷凍過，會變得更差。不論是為了方便、或是懶得清洗新鮮的食物，如果你經常在超市買冷凍食品，這也很正常。全球冷凍食品產業規模逐漸茁壯，根據一份報告指出，營業額將從2021年的2521.9億美元，成長至2030年的3899.9億美元。

當你站在冷凍櫃前，看著玻璃門內從蔬菜 、即食肉類、冰淇淋到派應有盡有，或許該聽聽一些有經驗大廚們的說法。Eat This, Not That!網站編輯訪問了一些大廚，請教他們要避免購買那些冷凍食品？為什麼？雖然各家說法不一，但以下這7種是最常被提到、絕對是冷凍食品區的地雷。

冷凍香草。取自Shutterstock

專門做外燴的私廚達娜．布查 斯基 (Dana Bujalski) 喜歡用香草植物讓她所烹煮出的料理更具風味，但她從來不敢碰冷凍的香草。她說，香草永遠可以讓新鮮的食物更突出，但她不愛用乾燥的香草。「冷凍的香草，被切碎後冷凍，放進小盒子內，我總是想誰會買它們？」

布查斯基建議，若不想花錢買新鮮的香草？可以試著在家栽種，需要時便立即可以使用。

冷凍麵包。取自Shutterstock

冷凍生麵團讓人可以方便地在家烘焙麵包，布查斯基說，她不會去買烘焙好的冷凍麵包，這和營養無關，而是麵包的口感；；麵包經過冷凍，口感便會改變，對愛吃麵包的人來說，不會有比剛出爐的新鮮麵包更好的選擇了。

如果不想買店裡冷凍過 (甚至沒冷凍) 的麵包，不妨在家裡自己做，當新鮮、香噴噴的麵包出爐時，切上厚厚一片、抹上奶油，好好享受那份滿足感。

冷凍草莓。取自Shutterstock

草莓當令季節從五月的全國草莓月、持續到六月，但如果過了季節，而手上的食譜 又需要用到草莓時，或許會考慮買冷凍草莓來代替。但比基尼主廚 (The Bikini Chef) 蘇珊艾爾比 (Susan Irby) 說，千萬不要。

草莓由於天然的因素，讓它在冷凍後變得含有過多水份，即使是製作果昔，艾爾比也不建議使用冷凍草莓，出太多水和爛糊糊的，對草莓奶油蛋糕來說也是如此，那口味真是…糟！

買新鮮當令的水果，永遠錯不了，草莓尤其是如此，如果冰箱中已經有了冷凍草莓，最好是拿來做糖漬草莓。

糖漬草莓可以加在鬆餅上，或是做為甜點擺盤以及草莓鬆糕，擔任烹飪學校的莎拉岡德森(Sarah Gunderson) 說，冷凍水果可以煮熟或是打碎混在慕斯裡。

冷凍干貝。取自Shutterstock

艾爾比在法國、義大利均受過廚藝訓練，她表示，某些冷凍食品業者會在干貝內注水讓他們變重些，以便賣更高的價格。艾爾比提醒，不管有沒有注水，干貝本身也已經含有水份，在烹煮時約會縮水二分之一或更多，質地也會變硬。因此，最好是買新鮮的。

冷凍漢堡肉餅。取自Shutterstock

冷凍、預先做好的漢堡肉餅，對打算在院子烤肉的人來說或許很方便，在德州經營餐廳的大廚柯基爾 (Adrian W. Corkill) 說，面對這個誘惑，最好把持住。在超市很方便買得到碎牛肉，風味比冷凍的好很多，柯基爾說，好好享受當季新鮮的食物吧！

冷凍泡芙。取自Shutterstock

法式泡芙在冷凍時不好處理，岡德森解釋說，例如泡芙要烘烤得酥脆，加上鮮奶油後，多了柔軟細滑的口感，但外表還是要保持酥脆，而冷凍過的泡芙無論如何達不到這樣的標準。

她說，冷凍過的泡芙外皮會變得濕漉漉、嚼不太動，不管是在烘焙店買的或是在家裡自己做的，口感都不佳。其他同類的甜點也是如此，例如閃電泡芙 (Éclairs)。

冷凍西蘭花。取自Shutterstock

根據艾爾比的經驗，冷凍西蘭花煮起來會變成爛糊糊的慘狀，她說這取決於袋內花蕾和莖的比率。廠商會把多數的莖放進冷凍的西蘭花包裝袋內，而莖吃起來口感不佳。

食譜作家潔西卡蘭哈瓦 (Jessica Randhawa) 表示，西蘭花是容易受損的蔬菜，但在冷凍食品生產線卻沒有被好好處理，她注意到這種十字花科蔬菜經過冷凍後風味大減。

大廚兼美食部落客艾瑞克蘇諾索 (Eric Sornoso) 說，更糟的是，像西蘭花這類易受損的蔬菜，冷凍後營養也會流失。蘇諾索說，冷凍過程會產生冰晶，並破壞細胞，會降低水份的輸送、加速營養的流失；你以為吃下了冷凍蔬菜，但並沒有獲得蔬菜的營養。