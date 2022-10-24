實施減糖飲食一周 她皮膚變好、上班也不愛睏了

減糖飲食對身體有許多明顯的益處。取自Shutterstock

我們每天體內所需的能量來源大約有55%是來自於醣類（碳水化合物），30%是脂肪，15%源自於蛋白質 。減醣飲食，是將每天醣類的攝取佔比減少至20%～30%，例如每天大約少1~2碗飯、或者早餐以全麥麵包取代白吐司，即是減醣飲食的方式之一。為Eat This, Not That!網路媒體撰稿的記者沙曼莎‧波斯克（Samantha Boesch ）減糖一週，明顯感到四大好處，特別記下這段親身試驗和體驗。

波斯克根據農業部2020─2025年飲食指南第四條「飲食當中添加糖、飽和脂肪和鹽份都要限量」，以及美國心臟協會「男性每日攝取量不宜超過36公克/150卡路里、女性不宜超過25公克/100卡路里」的建議，仔細分析了自己三餐和點心所含「添加糖」，竟然高達77公克。

她每天吞進肚裡糖分，主要來源是下午點心裡面的冰拿鐵28公克、晚餐當中雞尾酒（1 St. Agrestis Phony Negroni ）15公克，以及早餐麥片及午餐芝麻醬各7公克。設法減掉「糖分大咖」後，早午晚各剩下3、2、4公克，最大糖分來源變成點心當中的冰拿鐵9公克和花生醬優格8公克，總共26公克。

波斯克堅持「限糖」飲食一個禮拜，發現自己「多方面感覺好多了。」首先，整天都比以前精力十足得多，工作天下午愛睏感小了些，不睏就不用喝咖啡 ，咖啡量也減了。

其次，波斯克說「腦霧」的感覺也少了很多，心情更加愉悅，「這點也許和精力更好了有關」，頭腦更清楚，做起事來更有效率，「完成當天的工作計畫也就更容易些。」她說，這點體會似有科學根據 ── 研究發現糖分攝取量大，會增加憂鬱症 、焦慮症等心情失調症的風險。

第三大好處是「膚色變好」，皮膚發疹或發癢，和臉部發紅的情況都減少，讓她想到，「繼續低糖飲食下去，大概會容光煥發了！」

第四樣好處是「身體發炎稍減，腹部腫脹也稍有改善，」這點，她認為是腸胃健康進步的結果， 因為她注意到「消化更正常了。」

僅僅一週低糖飲食，就有這四大利益，她鼓勵大家何妨一試。