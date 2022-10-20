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26日起 麥當勞這些門市可以吃到Krispy Kreme甜甜圈

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
甜甜圈第一品牌Krispy Kreme從10月26日起在肯塔基州部分門市可以買到。Getty Images
甜甜圈第一品牌Krispy Kreme從10月26日起在肯塔基州部分門市可以買到。Getty Images

美國消費者票選第一名、最愛的甜甜圈品牌Krispy Kreme即將與速食業龍頭麥當勞展開試點合作。兩大品牌「強強聯手」，從10月26日起在麥當勞肯塔基州路易斯維爾的9家門市，以及附近地區，可以買到上面撒滿巧克力米、內餡為覆盆莓醬的甜甜圈。

就像麥當勞的招牌餐點一樣，Krispy Kreme甜甜圈可以全天候在麥當勞店內櫃台或得來速點選。而正如Krispy Kreme的每一家店一樣，甜甜圈將每天派送至門市，消費者可選擇單買或是一盒6個裝的。

麥當勞表示，這個小規模的試點合作，可以幫助該公司了解像Krispy Kreme甜甜圈這類新的烘焙產品對門市業績帶來的影響。Krispy Kreme表示，該企業正目標全球50000店擴張計畫，與麥當勞合作是朝向此一目標的其中一步。

麥當勞與Krispy Kreme數十年來都是美國速食業的標竿，麥當勞成立於1955年，目前已在全美擁有1萬3500家分店，其中95%是由加盟主自營。

Krispy Kreme在1937年於北卡羅來納州Winston-Salem成立，隨後迅速在東南部各州展店，目前Krispy Kreme在33個家、擁有1400家店。

麥當勞 北卡羅來納州 肯塔基州

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