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無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
海鮮連鎖店紅龍蝦餐廳的無限蝦活動又來了。取自Red Lobster網站
海鮮連鎖店紅龍蝦餐廳的無限蝦活動又來了。取自Red Lobster網站

近期有兩項餐飲連鎖店的促銷活動，花少少的錢，就可以讓全家大小吃得開心。一是美國和加拿大的海鮮連鎖店紅龍蝦餐廳(Red Lobster) 的無限蝦 (Ultimate Endless Shrimp) 活動又來了，即日至11月6日截止。另一個是炸雞連鎖店佰百雞(popeyes) 推出的Big Box，只要5元就可以吃到兩塊招牌炸雞、兩份配菜 (side)和1個比斯吉 (biscuit)，優惠到11月13日截止。

紅龍蝦的Ultimate Endless Shrimp活動，內用或外帶都可以，價格為每人$28.99 (不含飲料、稅和小費)，不同地區價格可能會稍有浮動。今年推出5款蝦料理可供選擇：帕馬森培根蝦 (Parmesan-Bacon Shrimp Scampi)、阿根廷紅蝦 (Argentine Red Shrimp)、鮮蝦義大利麵 (Shrimp Linguini Alfredo)、紅龍蝦經典炸蝦 (Walt’s Favorite Shrimp)、蒜香烤蝦 (Garlic Shrimp Scampi)。

在店內吃的活動方式是，先選兩款蝦料理，吃完後每次可以再點一道，每一道蝦料理都會搭配一個配菜和比斯吉；外帶的話可選擇四種蝦，一個配菜和比斯吉。

Popeyes限時回歸的Big Box，每份僅5美元。取自Popeyes網站
Popeyes限時回歸的Big Box，每份僅5美元。取自Popeyes網站

Popeyes限時回歸的Big Box，每份僅$5，包含兩塊招牌炸雞、兩份配菜、1個比斯吉，另有首單滿$10就送兩塊招牌炸雞、3個炸雞柳、8個雞塊或炸雞漢堡。

優惠的菜單還包括以下幾種選項：3塊炸雞柳+1份配菜+1個比斯吉+小杯飲料 $6.99；5塊炸雞塊+2份配菜+2個比斯吉 $9.99；6個炸雞柳+2份大的配菜+2個比斯吉 $9.99；5 塊招牌炸雞+2份配菜+2個比斯吉 $12.99；6塊炸雞柳+2份大的配菜+2個比斯吉 $12.99；14個炸雞塊+2份大的配菜+7個比斯吉 $29.99。(以上各項優惠，一人限購一份)

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