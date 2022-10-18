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紐約又多一處美食市集 Olly Olly Market 26日開幕

編譯徐薏茹／即時報導
班瓊Joomak Banjum經營的DdoBar也將進駐Olly Olly Market。取自IG@joomak_newyork
班瓊Joomak Banjum經營的DdoBar也將進駐Olly Olly Market。取自[email protected]_newyork

新的美食市集Olly Olly Market即將於26日在紐約市斯塔雷特-利哈伊大樓(Starrett-Lehigh Building)登場，市集集結米其林星級主廚、精釀雞尾酒、咖啡館等等，民眾又有新的好去處！

Olly Olly Market是芝加哥餐飲集團16" On Center的第一個紐約項目，占地17000平方呎，將作為雀兒喜(Chelsea)社區的聚會場所。

開幕以後，民眾可以在市集享用來自地方大廚與國際名廚的餐點，還有兩個由知名得獎調酒師茱莉婭·莫莫斯(Julia Momosé)負責的雞尾酒酒吧，喜歡咖啡的民眾也有咖啡吧可選擇。

目前已公布的攤位包括：

DdoBar (班瓊Joomak Banjum經營)－互動式主廚吧台(chef's counter)、客製化的韓式油豆腐壽司(Yubu and Korean Inari)外帶菜單

Pen'n’Coop－走快速慢食(fast-casual)路線的義大利烤肉店、街頭小吃風

Pizza Friendly Pizza－來自芝加哥的西西里風烤盤披薩(pan pizza)

Ploo－墨西哥經典街頭小吃、深受喜愛的墨西哥各地區美食

Forsyth Fire Escape－主打人氣青蔥墨西哥捲餅(scallion pancake burrito)

可容納82人的酒吧Bar Avant是市集內的一大亮點；隱藏酒吧Apres可舉辦私人活動；另有一5000平方呎的展覽空間，可容納500人，未來可舉辦音樂會、時裝秀等活動，目前正展出已故藝術家尚米榭‧巴斯奇亞(Jean-Michael Basquiat)的展覽「Jean-Michael Basquiat: King Pleasure」

16" on Center管理合夥人芬克曼(Bruce Finkelman)解釋，Olly Olly來自捉迷藏等兒童遊戲的用語「Olly Olly Oxen Free」，他說：「我們認為這句話包含了我們希望市集體現的樂趣、興奮與歡迎之意。」

Olly Olly Market地址：601 W. 26th Street／營業時間：周一至周五上午7點－晚上7點

Olly Olly Market是芝加哥餐飲集團16
Olly Olly Market是芝加哥餐飲集團16" On Center的第一個在紐約投資的項目。擷自Olly Olly Market網站

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