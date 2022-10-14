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好市多5.99美元南瓜派 每年賣出600萬個的秘訣

編譯周芳苑／即時報導
好市多5.99美元南瓜派是極受歡迎的應景甜品。取自Yelp
好市多5.99美元南瓜派是極受歡迎的應景甜品。取自Yelp

感恩節快到了，好市多(Cosco)5.99美元南瓜派是極受歡迎的應景甜品，享受其美味之餘，有一些保存訣竅、製作過程和趣事不可不知。

先來談談這款南瓜派的故事。打從1987年起，好市多糕餅部就生產南瓜派，先是10吋，如今增為12吋，成份與製程從未改變，都源自好市多糕餅營運部門副總裁麥康納哈(Sue McConnaha)的廚房；由於美味可口又價格實惠，2019年便賣出610萬個南瓜派，其中210萬個集中在感恩節前三天售出，大受歡迎。

好市多南瓜派風味與美名35年來始終如一，唯一的改變是在社群媒體大放異彩，粉絲在臉書(Facebook) 發起「好南多南瓜派」(Costco's Pumpkin Pie)專頁，高聲讚揚。

好市多南瓜派有真材實料和製作真功夫。每個派超過三磅半，派裡的南瓜都烹煮兩次、整整五個半小時，而且南瓜用量大，所有南瓜都是伊利諾州的Dickinson品種，與知名罐裝南瓜品牌 Libby's原料相同，配方簡單且完全不含防腐劑。

美味可口的好市多南瓜派健康嗎？一個派切成12片，每片約含310 卡路里熱量，其中有11克脂肪、48 克碳水化合物和30克糖，烹飪資訊網站BakingHow共同創辦人凱爾德戈德(Michelle Keldgord)說，健康攝取量是碳水化合物每天200 到300 克、脂肪44 到77 克、糖約30克，一片南瓜派含糖量就達單日上限，嚴格說來不算健康食品，但不含防腐劑值得讚賞。

由於加工設備不盡相同，各店好市多南瓜派並不保證都不含過敏原。休旅資訊網站CostContessa執行編輯克拉克(Marie Clark)說， 標籤上過敏原和污染警告因店而異，有些南瓜派含有芝麻和花生，購買時務必仔細查看。

至於保存方式，南瓜派買回家後須冷藏，農業部建議所有富含雞蛋的派餅都要冷藏，好市多這款甜品不含防腐劑，更需要冷藏；如果要長期保存，可冷凍。

有趣的是，南瓜派只用南瓜泥，剩下很多種子全部送往鳥類飼料公司再利用。

好市多南瓜派只能到店購買，不提供網購，而且往往在感恩節前一天被搶購一空。

好市多 過敏 社群媒體

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