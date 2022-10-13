想要降低膽固醇 喝這些飲料會有幫助

每天所喝的飲料，關係著我們是否為身體提供了保持健康的正確營養成分。取自Shutterstock

如果你有高膽固醇的問題，或是可能有此潛在風險，也許已經從健康醫療專家那裡獲得一些該如何控制膽固醇的方法。但知道這些健康知識是一回事，了解該如何在日常生活中採取積極行動又是另外一回事。力行運動、計算消耗的卡路里，甚至減少喝酒，都是控制膽固醇的重要工作。有意識地了解身體攝取了甚麼食物和進食的頻率，可以緩解血管中累積的「壞」膽固醇。

雖然關切攝取的食物似乎是個有效的解決方法，但注意喝些甚麼飲料，同樣很重要。每天所喝的飲料，關係著我們是否為身體提供了保持健康的正確營養成分，這也是為什麼營養學家蘿倫．馬娜卡 (Lauren Manaker) 認為，與膽固醇相關的喝飲料習慣是，必須確保攝取了足夠的水果與蔬菜 。

馬娜卡說，有許多飲料可以幫助降低低密度脂蛋白(LDL)「壞」膽固醇，或是增加高密度脂蛋白(HDL)「好」膽固醇，如果它們是對心臟健康有益的飲食；例如有些果汁便對心臟健康有好處。

成人喝100%的柳橙原汁可以降低「壞」膽固醇、並增加「好」膽固醇。取自Shutterstock

馬娜卡表示，一些研究數據顯示，成人喝100%的柳橙原汁可以降低「壞」膽固醇、並增加「好」膽固醇。其他果汁像是覆盆莓果汁，還可以促進心臟健康。覆盆莓含有豐富的維生素和礦物質，對身體的抗氧化系統和心臟健康都有助益。根據美國心臟學會表示，這些同樣對控制膽固醇有所幫助。

當然，喝果汁不是攝取蔬果營養唯一的方式，果昔 (smoothie) 同樣也是有趣、健康的飲料，每天喝下混合多種食材製成的果昔，對控制膽固醇也有相當效果。馬娜卡說，果昔不僅含有重要維生素與礦物質，還有豐富的纖維素，可以降低膽固醇。

水溶性膳食纖維 (Soluble fiber) 可以降低血液中的LDL膽固醇；此外，根據馬友診所 (Mayo Clinic) 報告，每天攝取5至10克水溶性膳食纖維，可以有效降低LDL膽固醇。果昔之所以有多種功效是因為由多種高纖蔬果所製成，例如蘋果 、梨子、莓果、石榴、花椰菜、胡蘿蔔、地瓜和柳橙等。有這麼多可供選擇，讓你的味蕾永遠不會感覺無聊。

加些燕麥在果昔中，可以提供身體更多的可溶性膳食纖維，幫助降低膽固醇。取自Shutterstock

水果與蔬菜是製作果昔的最佳選擇，或許也可以增加其他食材，對健康更有幫助，但也要注意別適得其反。馬娜卡說，在製作對心臟健康有益的果昔時，千萬不能放入大量的添加糖 (added sugars)。

根據克利夫蘭診所 (Cleveland Clinic) 報告，高糖飲食會讓肝臟合成更多LDL膽固醇，還會減低好的HDL膽固醇和增加血脂肪，特別是三酸甘油酯。同時，納入其他健康食材 (例如燕麥) 加入果昔中，不只增加風味和纖維，還可以增加健康的膽固醇。

馬娜卡說，加些燕麥在果昔中，可以提供身體更多的貝塔-葡聚醣(beta-glucan)，這種可溶性膳食纖維，能幫助降低膽固醇。

雖然喝果汁和果昔，可以有助控制膽固醇，但不一定要限制自己只能喝這兩種飲料來控制膽固醇，馬娜卡建議，喝某些茶同樣可以達到相同的健康效果。

馬娜卡表示，茶確實可以讓血液中的膽固醇維持在健康狀態，綠茶已知是兒茶素 (catechins) 的主要來源，兒茶素對降低LDL膽固醇有顯著效果。馬娜卡說，可以養成每天喝茶的習慣，事實上一些研究數據建議每天喝一杯以上的茶，對心臟健康頗有助益。