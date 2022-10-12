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速食店雞肉堡大比拚 美食專家選出前6名

記者顏伶如／即時報導
「大力水手」(Popeyes)炸雞連鎖店的雞肉三明治。取自Popeyes
「大力水手」(Popeyes)炸雞連鎖店的雞肉三明治。取自Popeyes

全美各大速食店的雞肉堡或三明治，是許多民眾喜愛的食物，更是業者兵家必爭之地，現在就看看美食專家為大家挑選出最佳的前六名：

第一名：「大力水手」(Popeyes)炸雞連鎖店的雞肉三明治

生活專欄作家巴瑞特(James Barrett )指出，「大力水手」是炸雞速食店的先驅，雞肉堡拿下美味排行榜第一名實為順理成章。他表示，從沒吃過口感如此酥脆多汁的雞胸肉片。肉片以路易西安納州風味醬料醃過之後敲打成薄片，裹上白脫牛奶(buttermilk)，搭配酸黃瓜、一般口味或辣味美乃滋(mayonnaise)，夾在抹上奶油的布里歐麵包(brioche bun)當中。

「福來雞」(Chick-fil-A)的辣味雞肉三明治。取自Chick-fil-A
「福來雞」(Chick-fil-A)的辣味雞肉三明治。取自Chick-fil-A

第二名：「福來雞」(Chick-fil-A)的辣味雞肉三明治

巴瑞特指出，某些最微小的食材，創造了極大的美味效果。雞肉先用各種不同的辣椒醃過，然後打成薄片，再以百分之百純煉花生油高壓烹煮。酸黃瓜等配料及烤過的奶油麵包搭配雞肉，若加上「福來雞」特製醬料則有畫龍點睛效果。不敢吃辣的民眾可選則原味雞肉三明治。

「麥當勞」(McDonald's)白脫牛奶香脆雞肉堡。取自McDonald's
「麥當勞」(McDonald's)白脫牛奶香脆雞肉堡。取自McDonald's

第三名：「麥當勞」(McDonald's)白脫牛奶香脆雞肉堡(Buttermilk Crispy Chicken Sandwich)

巴瑞特表示，很意外麥當勞的產品能在排行榜獲得如此名次，因為麥當勞通常以牛肉漢堡及薯條聞名，雞肉產品似乎並非強項。他表示，以後會成為白脫牛奶香脆雞肉堡的忠實粉絲，喜愛原因則是口感非常酥脆。

「溫蒂漢堡」(Wendy's)椒鹽捲餅培根酒吧雞肉堡。取自Wendy's
「溫蒂漢堡」(Wendy's)椒鹽捲餅培根酒吧雞肉堡。取自Wendy's

第四名：「溫蒂漢堡」(Wendy's)椒鹽捲餅培根酒吧雞肉堡(Pretzel Bacon Pub Chicken Sandwich)

巴瑞特表示，這款雞肉堡正是在愛爾蘭都柏林(Dublin)當地酒吧可以吃到的雞肉堡，「希望他們永遠不要把這個產品從菜單裡移除」。他說，以椒鹽捲餅做為雞肉三明治的麵包，堪稱夢幻搭配。

Shake Shack的辣味雞肉堡。取自Shake Shack
Shake Shack的辣味雞肉堡。取自Shake Shack

第五名：高檔漢堡店Shake Shack的辣味雞肉堡(Hot Chick'n Sandwich)

辣味雞肉堡是Shake Shack的新產品，愛吃辣的消費者可選「辣味」(Hot)或「超辣」(Extra Hot)。

「福來雞」(Chick-fil-A)的烤雞肉三明治。取自Chick-fil-A
「福來雞」(Chick-fil-A)的烤雞肉三明治。取自Chick-fil-A

第六名：「福來雞」(Chick-fil-A)的烤雞肉三明治

如果不想吃炸雞的消費者，可改選烤雞肉三明治，口感一樣豐富。

巴瑞特 麥當勞 牛奶

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