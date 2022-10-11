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咖啡適量有益健康 喝過量會有5個不良副作用

編譯徐薏茹／即時報導
攝取少量咖啡因可以降低死亡風險，但過量攝取卻可能對健康帶來不好的副作用。
攝取少量咖啡因可以降低死亡風險，但過量攝取卻可能對健康帶來不好的副作用。

專家建議一周最好不要喝超過28杯咖啡，相當於一天四杯左右；雖然樂齡會(AARP)的資訊顯示攝取少量咖啡因可以降低死亡風險，但過量攝取卻可能對健康帶來不好的副作用。以下是喝太多咖啡需要注意的五個副作用：

1. 焦慮

一杯典型的八盎司咖啡含有95毫克的咖啡因，所以假如一天喝超過四杯咖啡，咖啡因攝取量可能達到500毫克左右，心理藥物學期刊(Journal of Psychopharmacology)刊登的一項研究顯示，攝入大量的咖啡因像那樣，會造成高度壓力、焦慮，甚至是憂鬱，該研究指出，一周攝入1000毫克以上的咖啡因，甚至可以預測會發生高度焦慮。

2. 睡不好

經常喝咖啡可能影響正常的睡眠模式，對喜歡下午來一杯咖啡的人更是如此。一項研究針對197名高中生做評估，與咖啡因攝取量低的組別相比，攝入中等量咖啡因的那一組早晨較早醒來且白天嗜睡。

因此，雖說經常喝咖啡有很多健康益處，但應控制每日咖啡攝取量在最低限度，並盡量在早上喝咖啡，有助於夜間睡眠。

3. 心率加快

一項對照研究指出，每一到五小時之間喝100毫克的咖啡因不會增加心律，但飲用大量咖啡會導致心律改變，不過要攝取非常大量的咖啡因才會產生這種影響。

4. 顫抖

曾經在喝很多咖啡後出現顫抖情況嗎？這實在可說是咖啡因過量，健康網站Healthline的資訊指出咖啡因過量可能導致頭痛、顫抖、睡眠困難，以及上述的心律增快。假如出現任何咖啡因過量的嚴重副作用，應該尋求專業醫療幫助。

5. 疲勞

感到疲倦時來一杯咖啡很正常，但喝太多咖啡實際上會有反效果，尤其是加了糖的咖啡。臨床神經科學(Clinical Neuroscience)期刊發表過一項研究顯示，經常飲用含咖啡因的飲料，尤其是含糖的飲料，會造成精神疲勞。

咖啡

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