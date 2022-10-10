我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身份問題遲遲未解 1萬多名阿富汗難民寄望政治庇護

前Fed主席柏南克等三美學者 獲諾貝爾經濟學獎

注意！這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
容易被人們忽略的食品添加物，在日常飲食中可說是無處不在，而調味料更是其中最大的罪魁禍首。Shutterstock
容易被人們忽略的食品添加物，在日常飲食中可說是無處不在，而調味料更是其中最大的罪魁禍首。Shutterstock

容易被人們忽略的食品添加物，在日常飲食中可說是無處不在，而調味料更是其中最大的罪魁禍首。如果關心自己的血糖，可以檢查家中調味料，便會發現其中含了大量的糖、碳水化合物和不健康的脂肪。

查看營養成分標籤，是計算飲食中含有多少糖最簡單的方法，新的營養成分標籤又更容易些，從「添加糖」(added sugar) 這一行，可以了解有多少是糖是自然產生、有多少是添加的。

2020年美國農業部出版的飲食指南，建議添加糖只能在飲食中佔一小部分女性一天不超過24公克、男性不超過36公克。換算成每餐的添加糖份量約為8-12公克，或者更少。

每日的添加糖份量約等於100至150卡路里，以沙拉醬來說，通常含有糖、鈉和油，可以讓風味更佳，但卡路里也會快速累積。

如果適量使用，所有的沙拉醬和調味料都可符合每個人的健康目標，但要注意一份的量。在家裡自製可以掌握各種成分的沙拉醬，或選擇低添加糖的產品。以下這5種沙拉醬，營養專家說有血糖困擾的人最好少吃。

DeLallo's甜義大利醬。取自DeLallo's網站
DeLallo's甜義大利醬。取自DeLallo's網站

1 DeLallo's甜義大利醬 (Sweet Italian Dressing)

每2湯匙含：110卡路里，9克脂肪(1.5克飽和脂肪)、300毫克鈉、5克碳水化合物(0克纖維素、5克糖)、1克蛋白質

這款調味醬乍看很健康用途又廣，常被用在各種料理中，不過義大利醬的糖與脂肪含量通常比蜂蜜芥末醬或法式醬汁高。

可以嘗試在家自製義大利醬，將橄欖油、醋和義大利香料混合即可，可以自行掌握糖與鹽的用量。橄欖油或是酪梨油對血糖都很健康。

Ken's蜂蜜芥末醬。取自Ken's Foods
Ken's蜂蜜芥末醬。取自Ken's Foods

2 Ken's蜂蜜芥末醬 (Honey Mustard)

每2湯匙含：130卡路里，11克脂肪(2克飽和脂肪)、140毫克鈉、6克碳水化合物(0克纖維素、6克糖)、0克蛋白質

雖然這款調味料給一種懷舊感，但它對血糖一點好處也沒有。孩子最愛的它，通常其中含的脂肪和糖會讓血糖持續飆升。

蜂蜜芥末醬所含的脂肪會減緩消化，如果還吃下其他高碳水化合物食物，血糖更會持續升高。所以如果在想一份餐點該加多少調味料時，通常都會超過二至三倍。

3 Good and Gather 覆盆莓油醋醬 (Raspberry Vinaigrette)

每2湯匙含：60卡路里，3.5克脂肪(0.5克飽和脂肪)、125毫克鈉、8克碳水化合物(0克纖維素、8克糖)、0克蛋白質

這是典型貌似健康產品，但其實隱藏許多糖份。營養學家Kathryn Bonilla Strickland表示，這款有機油醋醬沒有合成色素、人工調味和防腐劑，但每2湯匙即含有8克添加糖，別讓它的「有機」的標籤給騙了。

Ken's清淡鄉村法式醬汁。取自Walmart網站
Ken's清淡鄉村法式醬汁。取自Walmart網站

4 Ken's清淡鄉村法式醬汁( Lite Country French)

每份含：100卡路里，6克脂肪(0.5克飽和脂肪)、240毫克鈉、11克碳水化合物(0克纖維素、10克糖)、0克蛋白質

清淡或節食的產品不代表所含的糖、脂肪或卡路里就比較低。這款產品 證明了有時為了清淡而去掉油，廠商可能會添加其他成分來增加風味。Ken's清淡鄉村法式醬汁在去除脂肪後，便增加了糖的份量。

營養學家Morgaine G Sciaudone說，這就是看營養成分表的重要，即使是強調「清淡」的產品，也不是符合營養的選擇。她表示，這款醬汁最主要的問題便是添加糖，每份10克就佔了每日限制量的一半。

Brianna's沙拉醬。取自Target網站
Brianna's沙拉醬。取自Target網站

5 Brianna's沙拉醬(Dressing)

每份含：100卡路里，7克脂肪(0克飽和脂肪)、310毫克鈉、11克碳水化合物(0克纖維素、9克糖)、0克蛋白質

Brianna's 沙拉醬看起來或許健康，但一位營養學家提醒，添加糖會在進食後直接影響血糖水平，而這款沙拉醬比蜂蜜還甜。這也是為何一再強調要看食品營養成分標籤的原因，如果要使用Brianna's 沙拉醬，最好注意份量。

血糖 蛋白質 義大利

上一則

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

下一則

服用褪黑激素前 先了解這6項副作用

延伸閱讀

中老年患肌少症 恐併發糖尿病、認知功能障礙等

中老年患肌少症 恐併發糖尿病、認知功能障礙等
脂肪囤積部位看健康 「大肚腩」慢性病風險高

脂肪囤積部位看健康 「大肚腩」慢性病風險高
老婦抽筋、癲癇…預防血糖破表 醫籲糖友遵守3要

老婦抽筋、癲癇…預防血糖破表 醫籲糖友遵守3要
減糖、縮腰 血糖控制好 併發症少

減糖、縮腰 血糖控制好 併發症少

熱門新聞

米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。取自Shutterstock

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2022-10-03 10:10
好市多(Costco)的商品物美價廉，但有七種銷量最高、最超值。路透

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

2022-10-07 10:37
Trader Joe’s秋季限定商品多數都和南瓜有關。取自Shutterstock

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

2022-10-04 10:33
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

2022-10-05 10:17
帳單設定「自動繳款」(autopay)省時省事，但這種繳款模式並非所有帳單的上上策。Getty Images

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

2022-10-06 10:13
退休民眾即使參加了服務不錯的健保計畫，每月保費、處方藥品等花費恐怕還是頗為可觀。取自pexels

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

2022-10-05 10:38

超人氣

更多 >
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職
「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵