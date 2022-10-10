注意！這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

容易被人們忽略的食品添加物，在日常飲食中可說是無處不在，而調味料更是其中最大的罪魁禍首。Shutterstock

容易被人們忽略的食品添加物，在日常飲食中可說是無處不在，而調味料更是其中最大的罪魁禍首。如果關心自己的血糖 ，可以檢查家中調味料，便會發現其中含了大量的糖、碳水化合物和不健康的脂肪。

查看營養成分標籤，是計算飲食中含有多少糖最簡單的方法，新的營養成分標籤又更容易些，從「添加糖」(added sugar) 這一行，可以了解有多少是糖是自然產生、有多少是添加的。

2020年美國農業部出版的飲食指南，建議添加糖只能在飲食中佔一小部分女性一天不超過24公克、男性不超過36公克。換算成每餐的添加糖份量約為8-12公克，或者更少。

每日的添加糖份量約等於100至150卡路里，以沙拉醬來說，通常含有糖、鈉和油，可以讓風味更佳，但卡路里也會快速累積。

如果適量使用，所有的沙拉醬和調味料都可符合每個人的健康目標，但要注意一份的量。在家裡自製可以掌握各種成分的沙拉醬，或選擇低添加糖的產品。以下這5種沙拉醬，營養專家說有血糖困擾的人最好少吃。

DeLallo's甜義大利醬。取自DeLallo's網站

1 DeLallo's甜義大利 醬 (Sweet Italian Dressing)

每2湯匙含：110卡路里，9克脂肪(1.5克飽和脂肪)、300毫克鈉、5克碳水化合物(0克纖維素、5克糖)、1克蛋白質

這款調味醬乍看很健康用途又廣，常被用在各種料理中，不過義大利醬的糖與脂肪含量通常比蜂蜜芥末醬或法式醬汁高。

可以嘗試在家自製義大利醬，將橄欖油、醋和義大利香料混合即可，可以自行掌握糖與鹽的用量。橄欖油或是酪梨油對血糖都很健康。

Ken's蜂蜜芥末醬。取自Ken's Foods

2 Ken's蜂蜜芥末醬 (Honey Mustard)

每2湯匙含：130卡路里，11克脂肪(2克飽和脂肪)、140毫克鈉、6克碳水化合物(0克纖維素、6克糖)、0克蛋白質

雖然這款調味料給一種懷舊感，但它對血糖一點好處也沒有。孩子最愛的它，通常其中含的脂肪和糖會讓血糖持續飆升。

蜂蜜芥末醬所含的脂肪會減緩消化，如果還吃下其他高碳水化合物食物，血糖更會持續升高。所以如果在想一份餐點該加多少調味料時，通常都會超過二至三倍。

3 Good and Gather 覆盆莓油醋醬 (Raspberry Vinaigrette)

每2湯匙含：60卡路里，3.5克脂肪(0.5克飽和脂肪)、125毫克鈉、8克碳水化合物(0克纖維素、8克糖)、0克蛋白質

這是典型貌似健康產品，但其實隱藏許多糖份。營養學家Kathryn Bonilla Strickland表示，這款有機油醋醬沒有合成色素、人工調味和防腐劑，但每2湯匙即含有8克添加糖，別讓它的「有機」的標籤給騙了。

Ken's清淡鄉村法式醬汁。取自Walmart網站

4 Ken's清淡鄉村法式醬汁( Lite Country French)

每份含：100卡路里，6克脂肪(0.5克飽和脂肪)、240毫克鈉、11克碳水化合物(0克纖維素、10克糖)、0克蛋白質

清淡或節食的產品不代表所含的糖、脂肪或卡路里就比較低。這款產品 證明了有時為了清淡而去掉油，廠商可能會添加其他成分來增加風味。Ken's清淡鄉村法式醬汁在去除脂肪後，便增加了糖的份量。

營養學家Morgaine G Sciaudone說，這就是看營養成分表的重要，即使是強調「清淡」的產品，也不是符合營養的選擇。她表示，這款醬汁最主要的問題便是添加糖，每份10克就佔了每日限制量的一半。

Brianna's沙拉醬。取自Target網站

5 Brianna's沙拉醬(Dressing)

每份含：100卡路里，7克脂肪(0克飽和脂肪)、310毫克鈉、11克碳水化合物(0克纖維素、9克糖)、0克蛋白質

Brianna's 沙拉醬看起來或許健康，但一位營養學家提醒，添加糖會在進食後直接影響血糖水平，而這款沙拉醬比蜂蜜還甜。這也是為何一再強調要看食品營養成分標籤的原因，如果要使用Brianna's 沙拉醬，最好注意份量。