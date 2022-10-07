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美食專家分享法式洋蔥湯烹調唯一祕訣：耐心

記者張聲肇 / 即時報導
法式洋蔥湯的獨特風味需耐心烹調，才「煮」得出來。Getty Images
法式洋蔥湯的獨特風味需耐心烹調，才「煮」得出來。Getty Images

法式洋蔥湯看起來很複雜，做起來其實簡單，但它的獨特風味卻需耐心烹調，才「煮」得出來，很幸運，不少美食專家樂意分享烹調奧祕。

瑪莎史都華的焦糖洋蔥湯食譜說，要把洋蔥的「糖」味熬到恰到好處，約需一小時，FOOD52美食網站試驗各煮15、30和60分鐘，發現果真煮越久越對味，難怪有人說法國洋蔥湯就是「愛情長跑湯」──時間不夠，甜味出不來，時間太長，又怕燒焦。

最重要的「技巧」是站在爐前不停的攪動洋蔥，這樣才能煮出最完美的味道。

選對洋蔥，備妥麵粉、奶油、湯頭（牛肉為佳）和起司土司（紐約時報建議），就可大展身手了。

潔米奧利佛（Jamie Oliver）的洋蔥湯食譜建議紅洋蔥白洋蔥、韭蔥（leeks）齊用，BBC美食節目的英國洋蔥湯食譜沒特別指名用哪種洋蔥。茱莉亞柴爾德（Julia Child）的經典法國洋蔥湯食譜強調只能用黃洋蔥，因為黃洋蔥較甜，適合熬出糖味，白洋蔥較溫和，紅洋蔥太辛辣，都不適合做法國洋蔥湯。

BBC美食節目建議用蔬菜湯或雞湯當湯頭，潔米奧利佛不在意牛肉雞肉或蔬菜湯頭，依各人口味決定就好。奧利佛的食譜還要加上紅蔥、蒜、鼠尾草和英國辣醬油（ Worcestershire sauce），柴爾德食譜不加這些香料，純靠洋蔥取勝，煮好後加上Gruyere起司烤皮封碗，更具法國口味。英國口味則是用cheddar起司。

一般洋蔥湯的作法看起來的確較複雜，不像法國洋蔥湯專注於熬出洋蔥的原味，不容「創意料理。」不論做哪種洋蔥湯，被嗆到出淚恐怕都難免，因此，下廚時最好還是備妥一盒面紙，隨時擦淚。

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