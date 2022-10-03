我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

迎接萬聖節 麥當勞糖果桶擬復出、漢堡王傳推「鬼椒華堡」

編譯洪毅／綜合2日電
漢堡王曾在萬聖節推出Halloween Whopper，全黑的麵包片塗上濃濃的美乃滋、夾上牛肉、起司等。（Getty Images）
漢堡王曾在萬聖節推出Halloween Whopper，全黑的麵包片塗上濃濃的美乃滋、夾上牛肉、起司等。（Getty Images）

理財網站TheStreet報導，展望本月底的萬聖節，預料麥當勞(McDonald's)暌違六年，將再次推出迎接萬聖節的活動；而麥當勞的主要競爭對手漢堡王(Burger King)也不會落於人後，花樣百出的華堡(Whopper)只會更加多采多姿。

麥當勞很少為節慶推出特別菜單，連聖誕節也不例外，少數的特例是如為聖派翠克節而推出的綠色三葉草奶昔Shamrock Shake；不過麥當勞曾經甚為重視萬聖節，推過McBoo、McGoblin、McPunk'n等「不給糖就搗蛋」的糖果桶。

麥當勞曾經年復一年推出的萬聖節活動在2016年嘎然而止，但是有新消息指出，這些萬聖節糖果桶的活動，將在今年捲土重來。

麥當勞曾經甚為重視萬聖節，推過「不給糖就搗蛋」的糖果桶。（取自ebay網站）
麥當勞曾經甚為重視萬聖節，推過「不給糖就搗蛋」的糖果桶。（取自ebay網站）

麥當勞既然今年有此大膽舉措，漢堡王當然不會坐視這件事，其招牌品項「華堡」預料將承擔這個競爭重任；就如漢堡王母公司Restaurant Brands International執行長席爾(José Cil)所說，他們將華堡視為「價值數十億元的品牌」。

漢堡王的華堡千變萬化，最簡單的可以是麵包片塗上烤肉醬、培根搭配牛肉及供食；有些則極為浮誇，例如多層的牛肉片等。

漢堡王過去在萬聖節期間推出的華堡Halloween Whopper，其特色是全黑的麵包片塗上濃濃的美乃滋及A.1.牛排醬，夾上牛肉、起司、萵苣、番茄、醃黃瓜、洋蔥製成，包上外觀似木乃伊的包裝紙。

不過漢堡王可能將在今年的萬聖節推出新的變化；專注於速食餐飲界消息的Instagram帳號「markie_devo」發布消息，指今年漢堡王主打「鬼椒華堡」(Ghost Pepper Whopper)，由橘色麵包片塗上辣乳酪醬，搭配牛肉片的是酥脆的墨西哥辣椒片、培根、特辣的魔鬼椒(Ghost pepper)製成的起司等。

這些業者推出的萬聖節活動或應景商品，預料會在萬聖節當周推出。

萬聖節 漢堡王 麥當勞

上一則

大屋換小屋？活動屋成了退休規畫的選項

延伸閱讀

華人圈瘋日式麵包 代購暴利 有人加價近2倍購買

華人圈瘋日式麵包 代購暴利 有人加價近2倍購買
麥當勞與Cactus Plant Flea Market10月3日起在全國聯手推出限量版盒餐

麥當勞與Cactus Plant Flea Market10月3日起在全國聯手推出限量版盒餐
花旗：麥當勞宜列負面觀察

花旗：麥當勞宜列負面觀察
你知道嗎？全世界最特別的一家麥當勞就在紐約

你知道嗎？全世界最特別的一家麥當勞就在紐約

熱門新聞

專營東北地區的Wegmans，以超貼心的顧客服務以及有趣的裝飾風格，讓消費者印象深刻。Getty Images

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

2022-09-26 10:18
周四9月29是全美咖啡日，快看看住家或辦公室附近那些咖啡店將推出優惠活動。取自Dunkin' Donuts網站

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

2022-09-27 10:04
最新研究顯示，認知能力開始退化的年長者每天吃藍莓，有助恢復腦部健康。取自pexels

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

2022-09-28 09:35
隨著人生階段不同，投資風險容忍程度也應隨之調整。Getty Images

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

2022-09-26 10:14
沒有足夠的退休儲蓄，也有可能維持體面的生活水平。Getty Images

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

2022-09-29 10:50
全美約有320萬名60歲以上民眾住在活動屋，為退休預做規畫時，是否要把活動屋納入選項，必須看個人狀況而定。Getty Images

大屋換小屋？活動屋成了退休規畫的選項

2022-10-02 16:30

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光