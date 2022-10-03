迎接萬聖節 麥當勞糖果桶擬復出、漢堡王傳推「鬼椒華堡」

漢堡王曾在萬聖節推出Halloween Whopper，全黑的麵包片塗上濃濃的美乃滋、夾上牛肉、起司等。（Getty Images）

理財網站TheStreet報導，展望本月底的萬聖節 ，預料麥當勞 (McDonald's)暌違六年，將再次推出迎接萬聖節的活動；而麥當勞的主要競爭對手漢堡王 (Burger King)也不會落於人後，花樣百出的華堡(Whopper)只會更加多采多姿。

麥當勞很少為節慶推出特別菜單，連聖誕節也不例外，少數的特例是如為聖派翠克節而推出的綠色三葉草奶昔Shamrock Shake；不過麥當勞曾經甚為重視萬聖節，推過McBoo、McGoblin、McPunk'n等「不給糖就搗蛋」的糖果桶。

麥當勞曾經年復一年推出的萬聖節活動在2016年嘎然而止，但是有新消息指出，這些萬聖節糖果桶的活動，將在今年捲土重來。

麥當勞曾經甚為重視萬聖節，推過「不給糖就搗蛋」的糖果桶。（取自ebay網站）

麥當勞既然今年有此大膽舉措，漢堡王當然不會坐視這件事，其招牌品項「華堡」預料將承擔這個競爭重任；就如漢堡王母公司Restaurant Brands International執行長席爾(José Cil)所說，他們將華堡視為「價值數十億元的品牌」。

漢堡王的華堡千變萬化，最簡單的可以是麵包片塗上烤肉醬、培根搭配牛肉及供食；有些則極為浮誇，例如多層的牛肉片等。

漢堡王過去在萬聖節期間推出的華堡Halloween Whopper，其特色是全黑的麵包片塗上濃濃的美乃滋及A.1.牛排醬，夾上牛肉、起司、萵苣、番茄、醃黃瓜、洋蔥製成，包上外觀似木乃伊的包裝紙。

不過漢堡王可能將在今年的萬聖節推出新的變化；專注於速食餐飲界消息的Instagram帳號「markie_devo」發布消息，指今年漢堡王主打「鬼椒華堡」(Ghost Pepper Whopper)，由橘色麵包片塗上辣乳酪醬，搭配牛肉片的是酥脆的墨西哥辣椒片、培根、特辣的魔鬼椒(Ghost pepper)製成的起司等。

這些業者推出的萬聖節活動或應景商品，預料會在萬聖節當周推出。