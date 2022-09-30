多項健康風險和它有關 這6種人尤其不該吃牛排

紅肉和高膽固醇、高血壓等心臟病肇因關係太密切，也會提高癌症風險。取自pexels

有6種人絕不該吃牛排，因為紅肉和高膽固醇、高血壓 等心臟病 肇因關係太密切，也會提高癌症風險，有些研究還說會提高糖尿病風險，甚至減短壽命。

營養與飲食學會營養學家艾沙妮（Roxana Ehsani）指出，紅肉本身不會致癌，但燒烤過程，燒焦難免，焦掉的肉含致癌物質，這也是風險所在。

下列這六種人吃紅肉風險尤高，專家建議最好少碰，不吃更好：

一、高膽固醇的人。艾沙妮說，牛排或漢堡都會提高膽固醇，要吃的話，挑最瘦的肉，每月頂多一兩次。

二、對哺乳類動物的肉敏感的人（Alpha-gal Syndrome）。紐約州營養飲食學會發言人瓦爾戴茲（Jonathan Valdez）說，這種人吃了肉會歐吐、心悸、腹瀉、激烈腹痛，嘴唇、眼睛或喉嚨腫大。

三、 有心臟病的人。因為這種人可能心血管已堵塞，應避免攝入飽和脂肪和轉脂肪，以免堵塞惡化，進而導致要命的中風或心臟病突發。

四、腎臟病嚴重的人。避吃牛排的原因是，根據瓦爾戴茲的說法，「腎臟功能已經不良，高蛋白質 飲食的壞處大於好處。」這種人，根據體重與腎臟功能，應每公斤體重減少0.6-0.8公克蛋白質。

五、心臟病風險因素有一個以上的人。這些風險因素包括高血壓、高膽固醇、糖尿病、肥胖、缺乏運動、飲食不健康。這種人最好完全避免紅肉，改吃雞胸肉、魚類、豆類，當做蛋白質來源。

六、家族有癌症病史的人。研究指出，常吃紅肉或加工肉品的人，罹患大腸癌的機率較高，因此，有大腸癌家族病史者吃紅肉前，請先三思，謹慎為妙。

艾沙妮說，「最新研究發現，紅肉和加工肉品可能造成基因損壞，進而導致大腸癌。」加工肉品的主要風險在於鹽份太高，避吃香腸、熱狗、培根、醃肉，就能躲開鹽份導致的高血壓。