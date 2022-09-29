紐約版「新加坡大排檔」開幕 實現廚神波登遺願

集結新加坡等亞洲街頭美食的「城市小販市場」（Urban Hawker）28日在紐約正式開幕。取自Urban Hawker網站

已故名廚、周遊世界的美食 作家和節目主持人安東尼．波登（Anthony Bourdain）生前有個未完成的夢想，那就是創建一個紐約版的新加坡 街頭美食市場。波登未成的遺願，並沒有隨著他的故去而成絕響。當年與波登合作發想「波登市場」的新加坡美食專家司徒國輝，經過數年努力策劃，如今水到渠成，「城市小販市場」（ Urban Hawker）21日在紐約試營運，28日正式開幕。

2013年，熱愛亞洲小販美食的波登第一次在紐約首屆世界街頭食品大會（World Street Food Congress）見到司徒國輝（K.F. Seetoh），雙方就開始談到合作開設「波登市場」（Bourdain Market）。

波登的構想是在哈德遜河57號碼頭（Pier 57）一個10萬平方呎的巨大空間裡，設置100個來自世界各地的食品小販攤位；那會是個「美食文化大熔爐」，有炭火煲仔飯和大火燉煮的越南河粉，各式美食供應至午夜時分；市場裡有屠夫現宰攤位，地板上有血跡，人群雜沓，一切生猛有力。

安東尼波登生前亞洲街頭美食。美聯社

波登告訴司徒國輝，他明白從取得資金支持、為多個國家小販申請簽證 、取得政府許可等等，絕非易事，但在他堅持下團隊成形，波登準備實現夢想。

只是，經過多年籌備，2017年波登認敗地說：「星星可能不會在57號碼頭對齊」。2018年6月，波登在法國一家酒店房間自殺身亡，享年61歲。

司徒國輝告訴紐約郵報（New York Post），「他去世時，我曾說：『我們何以為繼？』」但現在，波登的遺願正在實現中。

新開張的「城市小販市場」位於第六大道和第七大道之間的第50街，面積1萬1000平方呎，有17家攤販進駐，其中11家是來自新加坡的商家，有海南雞飯、馬來西亞沙爹等等，他們大多是家族企業，幾十年來持續烹飪亞洲佳餚。

「我們正在講述一個關於這些美味食物來自何方的故事，」司徒國輝說。

回憶2014年波登打算以3億5000萬元開設「波登市場」的雄心壯志傳出後，消息驚爆各界。次年，波登證實他與合作夥伴已承租57號碼頭的主大廳和夾層。波登2015年告訴紐約時報，「一切都將既透明又道地，這裡並非無菌，但會是一種好的混亂，有小販、攤位和坐下來進食的地方。這樣的地方，這個城市哪裡找得到？」

波登想讓他的粉絲有機會在紐約品嚐他在電視節目旅行中嘗到的一切。他們聘請設計公司打造整個用餐環境，預估波登市場每天可吸引2萬名訪客；但後來，後勤工作挑戰太大，為100家來自不同地方的攤販供應商爭取簽證，更是難題。

波登長期助手伍列沃（Laurie Woolever）2021年撰寫的「波登：權威口述傳記」（Bourdain: The Definitive Oral Biography）一書中寫到，波登聘請的設計公司Roman & Williams創始人羅賓·史坦德弗 (Robin Standefer)說：「到頭來這件事缺乏財務意義，我們無法完成交易。」

史坦德弗指出，「無法讓每個人都獲得他們想要的收入，操作起來非常複雜，波登喜歡的市場是規則不同的市場，在紐約有衛生部門問題。」

波登密友亞莉安．達根（Ariane Daguin）記得2017她和波登最後一次談話時，兩人談到波登市場的事，她憶道：「他雄心勃勃地號召一群人來開發這個巨大空間。這不是他的錯，也許房地產界沒有看到完全相同的願景，他們想要更多收入。他告訴我，他更適合看電視和讀書，而不是做生意。」

歷經波折，新加坡美食專家司徒國輝終於完成波登遺願。取自Urban Hawker網站

但司徒國輝沒有放棄。波登市場計劃結束幾年後，他來到紐約，與Urbanspace建立了合作夥伴關係，他們一起提出新加坡小販市場的想法，這無疑是對波登最初願景更為溫和的闡釋。

結果，攤販商熱切響應簽約。司徒國輝還在他的Instagram頁面宣布，他願意僱用在紐約尋求庇護的移民。

波登曾說：「我堅信，一碗辣麵是通往完美幸福的門戶。」從某個角度來看，「城市小販市場」是對波登和他品嚐的食物的一種致敬。

小販市場開幕，發想者波登卻未能親眼得見，司徒國輝百感交集地說：「東尼會說，『該死，你們沒有我就辦到了！』」

「城市小販市場」地址：135 West 50th Street, New York, NY 10020，官網https://www.urbanhawker.com。