研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

最新研究顯示，認知能力開始退化的年長者每天吃藍莓，有助恢復腦部健康。取自pexels

北卡羅來納大學研究人員發現，認知能力開始退化的年長者每天吃藍莓，腦部健康居然可以恢復到和不曾被診斷出有失智 症狀的人同樣！

醫學 界追尋失智症的對治之方已好幾十年，一直苦無收穫，簡簡單單一種水果，居然達到醫學界想要的效果，難怪每日郵報說這項研究「可能是一大突破。」

藍莓向來被視做「超級優良食物」，因它具抗氧化特性，且富含多種維他命和礦物質，這些都是有益腦部健康、降低心臟病 和癌症風險的成分。

這個月出版的「營養神經科學」期刊說，86名年紀在65和80之間、自認已有認知功能退化毛病的老人，參加這項研究，對照組是43名同年齡層，腦部沒這問題的人。

試驗之初，對每位頭部進行掃描，確認當時的腦部健康狀況，隨後分為兩組，一組每天的飲食都加入野生藍苺粉，另一組只添加安慰劑。

研究小組領導人祈珊（ Carol Cheatham）說，試驗用的是緬因州生產的野生藍苺，因為東北部嚴寒天氣下生長的藍莓富含活性很強的「非營養素」，可以激發抵抗皮膚癌、害蟲的能力，按理對人的認知能力也很有益。

報告撰寫人李拉（Mary Ann Lila）說，植物產生強活性「「非營養素」的目的，是要抵抗艱苦環境的壓力、菌類、細菌和病毒，「人類吃下去，就會把這些好處轉化給我們…本研究顯示，野生藍苺特有的活性非營養素，對腦部健康很重要。」

每天吃野生藍苺粉的試驗組，六個月後，再接受一次腦部掃描，研究人員發現，這組人的心智活動大有改進，認知速度恢復到和對照組（沒有認知能力衰退問題）同樣的水準。

祈珊說，如果買不到野生藍苺，植栽藍苺、紫葡萄、黑苺等紫色系列的水果，也有提升腦部健康之效，她自己每天早餐都會好好「服下」兩杯量的藍莓。「量少一點也沒關係，反正沒有副作用。」