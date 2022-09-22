我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單

跟瑪莎史都華學做南方人最愛的「白脫牛奶餅」食譜

記者張聲肇／即時報導
瑪莎史都華(Martha Stewart)和大家分享南方人最愛「白脫牛奶餅」的食譜。取自IG@Martha Stewart
瑪莎史都華(Martha Stewart)和大家分享南方人最愛「白脫牛奶餅」的食譜。取自[email protected] Stewart

入秋天涼，大家開始換上毛線衣，「生活教主」瑪莎史都華(Martha Stewart)和大家分享南方人最愛「白脫牛奶餅」的食譜，只需15分鐘備料時間加上20分鐘烘培，就可享受一小盤香脆可口的誘人點心。

材料：1 1/2杯普通麵粉；2茶匙糖；1/2茶匙猶太Kosher Salt（例如Diamond Crystal牌 ）；1 1/4茶匙發粉；1/4茶匙蘇打粉; 6湯匙無鹽冷奶油，切成碎塊； 1/2杯冷白脫牛奶，另加一點供塗抹用； 蜂蜜和加鹽奶油，吃的時候才加。

步驟１：烤箱預熱到華氏450度。把麵粉、糖、鹽、發粉蘇打粉攪和在一起，均勻撒上奶油塊，然後開始揉麵。

步驟２： 把白脫牛奶均勻淋到麵團上，用叉子或筷子攪勻，直到麵團快要成形但仍鬆膨，把麵團放到烘培紙上，用手把它壓捏成５ｘ７吋長方形塊狀，厚約3/4吋，把方塊對折，轉90度過來，再對折一次。

步驟３：把麵團整理成５吋方塊，厚度約１吋．用鋸齒餐刀切成４塊，大小相同，中間相隔幾吋，讓餅乾有膨脹的空間。在表層刷上白脫牛奶

步驟４：放入烤箱烤16-20分鐘，看到餅面膨鬆金黃色時，用筷子或叉子碰碰底部是否有脫皮聲。把餅放到乾淨的餐巾上保溫。吃的時候，可塗蜂蜜和鹹奶油。

小撇步：分成四塊之前，可用鋸齒餐刀把麵團四周切掉，這樣，裡面的空氣更能充分散出，烘培的時候就會膨脹到最大程度。

瑪莎史都華上傳這個食譜前，特地發文表示，餅品要超好吃，第一天條就是「新鮮出爐」，根據食譜做出來的牛奶餅，幾乎可以快閃速度完成，出爐後不用再切，份量也剛剛好，保證不會有剩下，下一次要享用時還要重新加熱。

讀者如有興趣，何不試試，品嘗一下自製的、在秋末初冬讓人暖胃又窩心的美國南方牛奶餅？

牛奶 食譜 猶太

上一則

「莫內花園」藝術沉浸式展覽 秋天紐約見

下一則

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

延伸閱讀

油價連跌99天後回升 分析師：續漲可能大於下跌

油價連跌99天後回升 分析師：續漲可能大於下跌
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
吃貨／「美國最賺錢家庭主婦」瑪莎史都華餐廳 拉斯維加斯開業

吃貨／「美國最賺錢家庭主婦」瑪莎史都華餐廳 拉斯維加斯開業
吃貨／星巴克秋季限定飲品上市 燕麥控有更多選擇

吃貨／星巴克秋季限定飲品上市 燕麥控有更多選擇

熱門新聞

消費專家推薦好市多的11樣必買冷凍食品。取自Shutterstock

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

2022-09-14 10:18
9月18日「全國起司漢堡日」，全美各地的漢堡連鎖店相繼推出優惠活動慶祝。取自pexels

9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

2022-09-15 10:38
有八項物件卻是理財專家建議所有即將退休民眾都應該花錢購買的。取自pexels

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

2022-09-19 10:28
英國伊麗莎白女王生前喜愛的炒蛋，比一般的炒蛋多了兩項食材。Getty Images

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

2022-09-21 10:18
個人退休帳戶提款如果懂得運用策略，將可讓儲蓄獲得最大化的效果。取自Shutterstock

退休帳戶提款善用4策略 避免晚年錢不夠花

2022-09-16 10:22
好市多商業中心在正常營業日的7點就開門。取自Shutterstock

去這23個好市多「商業中心」 必須知道的5件事

2022-09-16 10:18

超人氣

更多 >
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息
房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」
美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎