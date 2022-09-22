跟瑪莎史都華學做南方人最愛的「白脫牛奶餅」食譜

入秋天涼，大家開始換上毛線衣，「生活教主」瑪莎史都華(Martha Stewart)和大家分享南方人最愛「白脫牛奶 餅」的食譜 ，只需15分鐘備料時間加上20分鐘烘培，就可享受一小盤香脆可口的誘人點心。

材料：1 1/2杯普通麵粉；2茶匙糖；1/2茶匙猶太 鹽Kosher Salt（例如Diamond Crystal牌 ）；1 1/4茶匙發粉；1/4茶匙蘇打粉; 6湯匙無鹽冷奶油，切成碎塊； 1/2杯冷白脫牛奶，另加一點供塗抹用； 蜂蜜和加鹽奶油，吃的時候才加。

步驟１：烤箱預熱到華氏450度。把麵粉、糖、鹽、發粉和蘇打粉攪和在一起，均勻撒上奶油塊，然後開始揉麵。

步驟２： 把白脫牛奶均勻淋到麵團上，用叉子或筷子攪勻，直到麵團快要成形但仍鬆膨，把麵團放到烘培紙上，用手把它壓捏成５ｘ７吋長方形塊狀，厚約3/4吋，把方塊對折，轉90度過來，再對折一次。

步驟３：把麵團整理成５吋方塊，厚度約１吋．用鋸齒餐刀切成４塊，大小相同，中間相隔幾吋，讓餅乾有膨脹的空間。在表層刷上白脫牛奶。

步驟４：放入烤箱烤16-20分鐘，看到餅面膨鬆金黃色時，用筷子或叉子碰碰底部是否有脫皮聲。把餅放到乾淨的餐巾上保溫。吃的時候，可塗蜂蜜和鹹奶油。

小撇步：分成四塊之前，可用鋸齒餐刀把麵團四周切掉，這樣，裡面的空氣更能充分散出，烘培的時候就會膨脹到最大程度。

瑪莎史都華上傳這個食譜前，特地發文表示，餅品要超好吃，第一天條就是「新鮮出爐」，根據食譜做出來的牛奶餅，幾乎可以快閃速度完成，出爐後不用再切，份量也剛剛好，保證不會有剩下，下一次要享用時還要重新加熱。

讀者如有興趣，何不試試，品嘗一下自製的、在秋末初冬讓人暖胃又窩心的美國南方牛奶餅？