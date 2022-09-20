老派廚房烹飪訣竅 這15招專家也說讚

有些老太太口耳相傳的烹飪古法在當今的摩登廚房仍是鐵律，可讓食物加倍美味。取自pexels

有些老太太口耳相傳的烹飪古法在當今的摩登廚房仍是鐵律，可讓食物加倍美味。

對於傳誦久遠的老派烹飪訣竅，健康飲食與生活網站Eatthis.com詢問廚師等烹飪專家的看法，專家們多半豎起大拇指讚賞，其中15招倍受推崇。

第一招：冷凍麵糰做出厚餅乾。揉成麵糰後再冷凍，使用前放冷藏室解凍一夜，麵糰放入烤箱時越冷越好，黃油不會一下子融化。

第二招：用木勺混合食材。木勺質地比金屬或塑膠勺子軟，攪拌較均勻，而且木勺不導熱，攪拌醬汁不會一下子變熱。

第三招：保留蔬菜 殘渣。很多專業廚師都將殘渣留下放到一大鍋水裡煮成自製蔬菜湯。

第四招：煮義大利 麵時務必在水裡加鹽，可讓麵條與醬汁徹底混合，而且鹽巴溶解被吸收到麵條裡，別具風味。

第五招：同期成熟的蔬果搭配在一起效果更棒，例如辣椒配西紅柿、南瓜配甜玉米、羽衣甘藍配南瓜。

第六招：用高湯(stock)煮義大利麵，而不用開水煮麵。這是廚師公認義大利美食中心艾米利亞-羅馬涅地區(Emilia-Romagna region)的經典烹飪古法，適用於新鮮麵條，而非盒裝麵。水會洗掉麵條的天然風味，高湯可增添風味，即使只配上新鮮黃油都非常可口，高湯最好以蔬菜和牛肉為湯底。

第七招：雞肉或火雞肉浸泡牛奶48小時，可讓肉質柔軟並保持水份。

第八招：義大利麵煮好後切勿沖水，以免洗掉澱粉、醬汁無法密實粘在麵條上；應將麵放入醬汁、加一點意大利麵水一起煮。

第九招：善用自己嗅覺、味覺等感官。

第十招：菜刀永保鋒利。

第十一招：肉品進烤箱前先煎一下，可鎖住調味料。

第十二招：煮砂鍋或燉菜時力行「長、低、慢」，只要有足夠湯水，在較低溫度下煮得越久、越美味。

第十三招：善用缽杵研磨各式香料。餐飲業奧斯卡大獎James Beard 的2022年準決賽入圍者維奧(Chris Viaud)經營餐廰仍沿用這個方法。

第十四招：從容依循食譜 步驟烹飪。

第十五招：用魚材做魚湯。可向魚販索取剩餘的魚片自製魚湯，具有微妙香氣和味道。

採用專業人士的意見，就可能像他們一樣煮出專業廚師級的美味佳餚。