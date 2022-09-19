紅龍蝦海鮮餐廳 不想讓你知道的8個秘密

「無限蝦」促銷活動，饕客要吃掉三磅的蝦才符合優惠資格。取自redlobster.com

餐廳老闆達登(Bill Darden)1968年秉持每個人都能吃到海鮮的宗旨而創辦「紅龍蝦餐廳」(Red Lobster)，比起殘忍活煮龍蝦，該餐廳以人道方式結束龍蝦生命再行烹調。除此之外，「紅龍蝦餐廳」還有八個不為人知的祕密。

1. 要吃三磅蝦，才享有「無限蝦」(Endless Shrimp)價格

紅龍蝦餐廳偶爾會推出15.99元的「無限蝦」促銷活動，但根據旅遊網站(The Travel)換算，饕客要吃掉三磅的蝦才符合優惠資格。一般而言，不太可能在一餐內吃下三磅的蝦。

2003年，時任總裁艾德納‧莫里斯(Edna Morris)實行受歡迎的「無限蟹」(Endless Crab)促銷，卻沒料到這項活動差點讓公司破產，她因此閃電請辭。

美食評論頻道Mashed指出，「無限蟹」失敗的兩大原因是螃蟹突然漲價，而消費者真的很愛吃螃蟹。

螃蟹未能提供與蝦子相當的飽足感，而「無限蝦」之所以成功是因為蝦子便宜且容易取得，而顧客吃到第三、第四輪後就會難以「蝦」嚥。

3. 切達灣餅乾(Cheddar Bay Biscuits)是脂肪炸彈

紅龍蝦餐廳的切達灣餅乾沒有味道卻富含脂肪，速食營養成分網站Fast Food Nutrition指出，一塊餅乾就有160卡。

4. 雞尾酒Lobsterita不健康

雞尾酒Lobsterita聽起來很健康，其實不然，每杯500卡，含有82克碳水化合物和約70克的糖。

5. 開餐廳多為試點

第一間紅龍蝦餐廳開在佛州 萊克蘭(Lakeland)，佛州靠海，但萊克蘭並非沿海城市。料理網站The Daily Meal指出，海鮮餐廳開在內陸是為了測試海鮮能否保鮮，後來證實可以。

6. 便宜海鮮仿充龍蝦被抓包

幾年前，紀錄片「Inside Edition」踢爆紅龍蝦餐廳在綜合海鮮餐點中，以挪威海螯蝦(langostino)等便宜海鮮代替真的龍蝦。聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)指出，挪威海螯蝦是一種龍蝦，但必須以「挪威海螯蝦龍蝦」標示。

7. 無聊的員工會舉辦龍蝦比賽

員工閒暇時會舉辦賽龍蝦，但這可能讓龍蝦受傷。一名員工表示，一些龍蝦會被關在水箱中數日或數周，無人餵食。

8. 幾乎沒有新鮮海鮮