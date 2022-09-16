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老祖母的料理祕訣 這8項真的管用

編譯陳韻涵 / 即時報導
部分古老的烹調技巧在現代化廚房中依然適用。取自Shutterstock
部分古老的烹調技巧在現代化廚房中依然適用。取自Shutterstock

老太太的智慧是烹飪美食的關鍵，部分古老的烹調技巧在現代化廚房中依然適用。廚藝網站「Eat This, Not That」訪查餐廳主廚和料理專家，探究八種亙古不變的廚房真理。

1.煮義大利麵的水加鹽

鹽有助義大利麵與醬汁結合，提高濃稠度。

食譜網站「Foolproof Living」創辦人艾塞古爾‧桑福德(Aysegul Sanford)說：「鹽會溶於水中並被義大利麵吸收，風味更佳，絕對不能略過這個步驟。」

2.產季食材搭配更美味

電視節目「Kitchen Time Savers」製作人克萊爾‧伊瓦特(Clare Ivatt)表示，「一年當中，同一時間成熟蔬果搭配起來，味道更好。」

3.用高湯煮義大利麵而非清水

義大利艾米利亞-羅曼尼亞(Emilia-Romagna)地區的廚師，會用高湯煮義大利麵而非清水。

「Via Emilia 9」餐廳主廚卡恰托里(Giancarlo Cacciatori)從祖母那邊學會許多祖傳料理，他說：「清水會洗去義大利麵的自然風味，最好是蔬菜高湯或牛肉高湯，會讓義大利麵味道更棒。」

4.雞肉泡牛奶48小時

雞肉往往會在烹調過程中變柴，卡恰托表示，雞肉泡牛奶48小時會讓肉質軟化且更濕潤，烤雞的時候也適用。

5.煮好的義大利麵不能沖水

食譜書「The Infinite Feast: How to Host the Ones You Love」作者泰斯(Brian Theis)表示，煮好的義大利麵不能沖水，這樣會沖掉澱粉，讓醬汁不容易沾附麵體。

6.麵糰進冰箱，餅乾更厚實

餅乾製作技巧網站「Rebel Daughter Cookies」創辦人安妮‧葛洛斯曼(Anne Grossman)表示，做餅乾眾所周知的技巧是，「如果想要餅乾更厚些，必須把麵糰冰起來，試著先把麵糰揉成一顆顆、冷凍並將麵糰冰隔夜，麵糰進烤箱前讓它盡可能保持冷卻狀態，讓奶油有機會對抗烤箱熱氣。」

7.用木湯匙攪拌配料

退休主廚、美食鑑賞家與「My Conscious Eating」部落客庫克(Michael Cook)表示，木湯匙比金屬湯匙或塑膠湯匙更柔軟，可以更均勻的混合各種材料。木湯匙不導熱，表示用以攪拌醬汁不會太快變燙。

8.保留蔬菜殘餘

專業廚師與祖母無疑會保留蔬菜削去的皮和要丟棄的梗葉，蔬菜料理食譜網站「Legally Healthy Blonde」創辦人艾蜜莉‧艾格斯(Emily Eggers)說：「蔬菜殘餘全丟進大鍋水煮，就變成蔬菜湯。」

義大利 蔬菜 食譜

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